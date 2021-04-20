Роналду не вернется в Реал

Президент «Реала» и Европейской Суперлиги Флорентино Перес сообщил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в мадридский клуб.

«Криштиану не вернется. Я люблю его, но это не имеет смысла», - сказал Перес.

36-летний Роналду связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до 30 июня 2022 года. Некоторые СМИ сообщали о его возможном возвращении в «Реал».

Напомним, что Флорентино Перес возглавил Европейскую Суперлигу. Ранее он публично раскритиковал УЕФА, заявив, что с их подходами футбол умрет к 2024 году.