Роналду не вернется в Реал

Президент «Реала» и Европейской Суперлиги Флорентино Перес сообщил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в мадридский клуб.
«Криштиану не вернется. Я люблю его, но это не имеет смысла», - сказал Перес.
36-летний Роналду связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до 30 июня 2022 года. Некоторые СМИ сообщали о его возможном возвращении в «Реал».
Напомним, что Флорентино Перес возглавил Европейскую Суперлигу. Ранее он публично раскритиковал УЕФА, заявив, что с их подходами футбол умрет к 2024 году.
Источник — Marca
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