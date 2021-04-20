САБО: «В этом сезоне Динамо прибавило во всем, Луческу привил дисциплину»

Известный эксперт отметил прогресс в игре команды

  • 20.04.2021 01:24
  • 219 просмотров
  • 1 комментарий
САБО: «В этом сезоне Динамо прибавило во всем, Луческу привил дисциплину»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о работе в киевском клубе Мирчи Луческу.

«В чем прибавило «Динамо» в нынешнем сезоне? Во всем. В организации игры, в правильной игровой дисциплине, которую привил футболистам именно Луческу. Очень большой опыт в чемпионате Украины помог ему готовить команду так, как надо. Молодые игроки «Динамо» прониклись его идеями и слушают. Киевляне в игре с «Шахтером» показали, что их физические кондиции на хорошем уровне, есть игра. Пусть она от обороны, осторожная, на контратаках забивают, но это приносит коллективу результат. С «Шахтером» тактика Луческу сработала», - сказал Сабо.

Напомним, что в 22-м туре УПЛ «Динамо» обыграло «Шахтер» (1:0) и оторвалось на 10 очков.

 
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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Arius
      Arius, 20.04.2021 02:05
    +1
    а не ты ли венгр обоссаный поливал и Луча и ДК калом?
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 20.04.2021 02:05
    +1
    а не ты ли венгр обоссаный поливал и Луча и ДК калом?
    Ссылка
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