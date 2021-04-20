САБО: «В этом сезоне Динамо прибавило во всем, Луческу привил дисциплину»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о работе в киевском клубе Мирчи Луческу.

«В чем прибавило «Динамо» в нынешнем сезоне? Во всем. В организации игры, в правильной игровой дисциплине, которую привил футболистам именно Луческу. Очень большой опыт в чемпионате Украины помог ему готовить команду так, как надо. Молодые игроки «Динамо» прониклись его идеями и слушают. Киевляне в игре с «Шахтером» показали, что их физические кондиции на хорошем уровне, есть игра. Пусть она от обороны, осторожная, на контратаках забивают, но это приносит коллективу результат. С «Шахтером» тактика Луческу сработала», - сказал Сабо.

Напомним, что в 22-м туре УПЛ «Динамо» обыграло «Шахтер» (1:0) и оторвалось на 10 очков.