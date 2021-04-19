Афера, а не схема. Украинский клуб отказался играть в Суперлиге

Львовские «Карпаты» в Instagram пошутили по поводу Европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 23:35
  • 2401 просмотр
  • 3 комментария
Афера, а не схема. Украинский клуб отказался играть в Суперлиге
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» на своей странице в Instagram пошутили по поводу Европейской Суперлиги:

«Официально! Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!»

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты Львов

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 20.04.2021 00:01
    -1
    Ну все, тепер і сенсу немає створювати Суперлігу. Гадаю, після цієї заяви проект буде закрит...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 19.04.2021 23:49
    +6
    После этого заявления акции JP Morgan обвалились до исторического минимума
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 23:48
    +6
    Перес в ярости рвет на себе волосы.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 19.04.2021 23:49
    +6
    После этого заявления акции JP Morgan обвалились до исторического минимума
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 23:48
    +6
    Перес в ярости рвет на себе волосы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности