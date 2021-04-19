Афера, а не схема. Украинский клуб отказался играть в Суперлиге

Львовские «Карпаты» на своей странице в Instagram пошутили по поводу Европейской Суперлиги:
«Официально! Глубоко убеждены, что новосозданная Суперлига – это афера, а не схема. Поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!»
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Источник — ФК Карпаты Львов
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