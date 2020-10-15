Сергей БОЛОТНИКОВ: «Карпаты Галич – это схема, но точно не афера»

Директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников объяснил, почему «Карпаты» и «Карпаты» (Галич) это схема, а не афера.



– В «ТаТоТаке» ты сказал бы, что перевезти «Карпаты» (Галич) во Львов – это схема.

– Это хороший вопрос. Я много думал. Ок, я устал уже отбиваться от этих обвинений. Пусть это будет схема, но это точно не афера.



– А в чем разница?

– Разница колоссальная. Тебе нужно доехать от точки А до точки Б. Ты можешь сесть в машину и поехать. А можешь пройтись, сесть в троллейбус, потом на маршрутку и так далее, чтобы сэкономить 10 гривен. Это схема, как обойти проблему, что тебе дорого добираться.



Афера – это когда ты кидаешь кого-то на бабло или другие ценности. «Днепр-1» – это была афера. Клуб обнулился, Коломойского никто не заставлял закрывать «Днепр», он мог даже просто продать игроков и отдать долги. Или просто отдать долги и не закрывать клуб. Но он решил принципиально не отдавать долги. Создал новый клуб и угробил старый. По факту получилось, что клуб есть, а долгов нет.



А у «Карпат» какая афера? Если придут деньги за Карраскаля, а я или Смалийчук, или еще кто-то выведем эти деньги на свои счета, укатим на Мальдивы, попивать там и курить сигары, ты скажешь, что я аферист. Все скажут, я сам скажу: «Привет, чуваки. Я – аферист»



Тут нет никакой аферы, нет никакой выгоды. Мы хотим спасти тот бренд, который есть. Проще всего было прийти, создать «Карпаты-1963», забить на старые долги и с нуля рыпаться, потихоньку вылазить. Это экономнее, меньше гемора, больше позитива. Но мы так не хотим, не знаю, насколько Смалийчуку, но мне это бренд дорог с 13 лет. Мы стараемся этот проект как-то спасти и ищем способы, как это сделать, – сказал Болотников.

Ранее «Карпаты» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом в клубе.