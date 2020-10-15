Сергей БОЛОТНИКОВ: «Карпаты Галич – это схема, но точно не афера»

Бывший журналист объяснил разницу

  • 15.10.2020 21:24
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  • 3 комментария
Сергей БОЛОТНИКОВ: «Карпаты Галич – это схема, но точно не афера»
© ФК Карпаты. Сергей Болотников

Директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников объяснил, почему «Карпаты» и «Карпаты» (Галич) это схема, а не афера.
 
– В «ТаТоТаке» ты сказал бы, что перевезти «Карпаты» (Галич) во Львов – это схема. 
– Это хороший вопрос. Я много думал. Ок, я устал уже отбиваться от этих обвинений. Пусть это будет схема, но это точно не афера. 
 
– А в чем разница?
– Разница колоссальная. Тебе нужно доехать от точки А до точки Б. Ты можешь сесть в машину и поехать. А можешь пройтись, сесть в троллейбус, потом на маршрутку и так далее, чтобы сэкономить 10 гривен. Это схема, как обойти проблему, что тебе дорого добираться.
 
Афера – это когда ты кидаешь кого-то на бабло или другие ценности. «Днепр-1» – это была афера. Клуб обнулился, Коломойского никто не заставлял закрывать «Днепр», он мог даже просто продать игроков и отдать долги. Или просто отдать долги и не закрывать клуб. Но он решил принципиально не отдавать долги. Создал новый клуб и угробил старый. По факту получилось, что клуб есть, а долгов нет. 
 
А у «Карпат» какая афера? Если придут деньги за Карраскаля, а я или Смалийчук, или еще кто-то выведем эти деньги на свои счета, укатим на Мальдивы, попивать там и курить сигары, ты скажешь, что я аферист. Все скажут, я сам скажу: «Привет, чуваки. Я – аферист»
 
Тут нет никакой аферы, нет никакой выгоды. Мы хотим спасти тот бренд, который есть. Проще всего было прийти, создать «Карпаты-1963», забить на старые долги и с нуля рыпаться, потихоньку вылазить. Это экономнее, меньше гемора, больше позитива. Но мы так не хотим, не знаю, насколько Смалийчуку, но мне это бренд дорог с 13 лет. Мы стараемся этот проект как-то спасти и ищем способы, как это сделать, – сказал Болотников. 

Ранее «Карпаты» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом в клубе.

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Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 15.10.2020 21:45
    +1
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 15.10.2020 21:40
    +2
    З даної статті вбачається, що це дійсно афера, у якої назва «схема». Чи може хтось чув щоб аферисти називали все своїми іменами?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.10.2020 21:30
    0
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 15.10.2020 21:40
    +2
    З даної статті вбачається, що це дійсно афера, у якої назва «схема». Чи може хтось чув щоб аферисти називали все своїми іменами?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 15.10.2020 21:45
    +1
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.10.2020 21:30
    0
    Ссылка
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