Карпаты сообщили о двух случаях заражения коронавирусом в клубе

Накануне матча 7-го тура Второй лиги против «Чайки» львовские «Карпаты» по медицинским рекомендациям прошли плановое тестирование на COVID-19.
Тестирование выявило наличие вируса у одного из футболистов и одного из членов персонала команды. Львовяне находятся в режиме самоизоляции под дистанционным наблюдением врачей.
Напомним, матч «Карпаты» - «Чайка» состоится на стадионе «Украина» 18-го октября в 14:00 без зрителей.
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Источник — ФК Карпаты Львов
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