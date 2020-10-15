У Максимова и пяти игроков основы Ворсклы обнаружен коронавирус

По меньшей мере пять футболистов основной обоймы «Ворсклы» заразились COVID-19 и не тренируются перед матчем с «Олимпиком», который состоится в ближайшее воскресенье.



Речь идет о таких футболистах: Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе, Павел Ребенок, Иван Пешич.



Положительный тест на COVID-19 также сдали главный тренер Юрий Максимов и его помощник Виктор Уляницкий. Они переживают вирус без симптомов, но тоже отправились на самоизоляцию. По информации источника, сейчас тренировочным процессом руководит тренер вратарей Сергей Долганский. Вероятно именно он выведет команду на матч с «Олимпиком».



Также сообщается, что точное количество зараженных неизвестно, на самом деле их может быть больше.

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