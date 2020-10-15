У Максимова и пяти игроков основы Ворсклы обнаружен коронавирус

Также положительный тест сдал помощник главного тренера Виктор Уляницкий

  • 15.10.2020 19:14
  • 1826 просмотров
  • 6 комментариев
У Максимова и пяти игроков основы Ворсклы обнаружен коронавирус
© sport.pl.ua

По меньшей мере пять футболистов основной обоймы «Ворсклы» заразились COVID-19 и не тренируются перед матчем с «Олимпиком», который состоится в ближайшее воскресенье.
 
Речь идет о таких футболистах: Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе, Павел Ребенок, Иван Пешич.
 
Положительный тест на COVID-19 также сдали главный тренер Юрий Максимов и его помощник Виктор Уляницкий. Они переживают вирус без симптомов, но тоже отправились на самоизоляцию. По информации источника, сейчас тренировочным процессом руководит тренер вратарей Сергей Долганский. Вероятно именно он выведет команду на матч с «Олимпиком».
 
Также сообщается, что точное количество зараженных неизвестно, на самом деле их может быть больше.

Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО. В Александрии 27 человек заболели коронавирусом

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Полтавщина Спорт

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 15.10.2020 20:24
    0
    Такая гниль как Жорик Максимов (он же Юрий М...в) должен болеть всеми нехорошими болезнями , Ивановна !
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 15.10.2020 20:24
    0
    Такая гниль как Жорик Максимов (он же Юрий М...в) должен болеть всеми нехорошими болезнями , Ивановна !
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 15.10.2020 19:58
    -2
    Все болеют обычными заболеваниями, как и в том году и в позапрошлом и позапоза прошлым. Су...ка я вкус терял и от грипа обычного. Но ко всем болячкам теперь приплетают страшнейший коронавирус, показывают репортажи где люди падают на остановках. Ну включайте уже голову. Пневмония давно ходит и она сама по себе страшная и неприятная болезнь и ни с каким баранавирусом это не связано. Тесты по миллиону стоимости, которые один показывает, второй нет. Что это за тесты? Почему их не производят в каждой стране и не раздают бесплатно, ведь это такой ужасный вирус? Ведь все же так переживают за человечество, изолируют всех и от всего. Готовьтесь к карантину, уже всех психологически на это настраивают.
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 19:47
    -2
    Rustam Isakov, 15.10.2020 19:39
    Пердуту я десь годину тому бачив. Він бігав біля мого будинку. Нормальний такий коронавірус.
    таких педарів багато
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 19:46
    +1
    Rustam Isakov, 15.10.2020 19:39
    Пердуту я десь годину тому бачив. Він бігав біля мого будинку. Нормальний такий коронавірус.
    Всі впевнені у якості тих тестів?
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 15.10.2020 19:39
    +2
    Пердуту я десь годину тому бачив. Він бігав біля мого будинку. Нормальний такий коронавірус.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 15.10.2020 19:39
    +2
    Пердуту я десь годину тому бачив. Він бігав біля мого будинку. Нормальний такий коронавірус.
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 15.10.2020 19:46
    +1
    Rustam Isakov, 15.10.2020 19:39
    Пердуту я десь годину тому бачив. Він бігав біля мого будинку. Нормальний такий коронавірус.
    Всі впевнені у якості тих тестів?
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 15.10.2020 20:24
    0
    Такая гниль как Жорик Максимов (он же Юрий М...в) должен болеть всеми нехорошими болезнями , Ивановна !
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 15.10.2020 20:24
    0
    Такая гниль как Жорик Максимов (он же Юрий М...в) должен болеть всеми нехорошими болезнями , Ивановна !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности