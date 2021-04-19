ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг принял решение по поводу участия в Суперлиге

Немецкий клуб РБ «Лейпциг» официально отказался принимать участие в Европейской Суперлиге.

Ранее циркулировала информация, что «РБ Лейпциг» может присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.

Глава клуба «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф отметил: «Мы – сторонники спортивных соревнований. А спортивное соревнование в профессиональном футболе означает борьбу за то, чтобы занять позицию в таблице национальных лиг, которая позволяет команде принимать участие в международных соревнованиях. Для нас изменение этого абсолютно недопустимо. Мы отвергаем любые планы по участию в создании Суперлиги».

В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

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