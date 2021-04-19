ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг принял решение по поводу участия в Суперлиге

Немецкий клуб РБ «Лейпциг» официально отказался принимать участие в Европейской Суперлиге.
Ранее циркулировала информация, что «РБ Лейпциг» может присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.
Глава клуба «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф отметил: «Мы – сторонники спортивных соревнований. А спортивное соревнование в профессиональном футболе означает борьбу за то, чтобы занять позицию в таблице национальных лиг, которая позволяет команде принимать участие в международных соревнованиях. Для нас изменение этого абсолютно недопустимо. Мы отвергаем любые планы по участию в создании Суперлиги».
В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».
ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу
#RBLeipzig CEO Oliver #Mintzlaff on the European Super League. pic.twitter.com/bvPt3uA3mj— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 19, 2021
Источник — РБ Лейпциг
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
П.С. И Карпаты тоже отказались у себя в твитере, но то такэ
П.С. Не ожидал такого от ПСЖ, хотя у них деньги и так есть + походу станут новыми королями ЛЧ.
А среди отечественных болельщиков больше противников УЕФА за то что их любимую сборную кинули чем приверженец как таковой Суперлиги. Сборная сборной, её действительно кинули, но на один сезон, из не особо важного турнира, а тут кидают весь футбол
П.С. И Карпаты тоже отказались у себя в твитере, но то такэ
П.С. Не ожидал такого от ПСЖ, хотя у них деньги и так есть + походу станут новыми королями ЛЧ.
А среди отечественных болельщиков больше противников УЕФА за то что их любимую сборную кинули чем приверженец как таковой Суперлиги. Сборная сборной, её действительно кинули, но на один сезон, из не особо важного турнира, а тут кидают весь футбол
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.