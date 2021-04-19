ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг принял решение по поводу участия в Суперлиге

В основатели ESL вошли 6 клубов АПЛ, по 3 команды из Италии и Испании

  • 19.04.2021 22:38
  • 7369 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг принял решение по поводу участия в Суперлиге
© РБ Лейпциг

Немецкий клуб РБ «Лейпциг» официально отказался принимать участие в Европейской Суперлиге.

Ранее циркулировала информация, что «РБ Лейпциг» может присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.

Глава клуба «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф отметил: «Мы – сторонники спортивных соревнований. А спортивное соревнование в профессиональном футболе означает борьбу за то, чтобы занять позицию в таблице национальных лиг, которая позволяет команде принимать участие в международных соревнованиях. Для нас изменение этого абсолютно недопустимо. Мы отвергаем любые планы по участию в создании Суперлиги».

В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

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Источник — РБ Лейпциг

(19 голосов)

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Комментарии
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 19.04.2021 23:17
    +2
    Німці є німці, молодці
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.04.2021 23:11
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 23:08
    Значит, я пропустил и вся тройка официально отказалась. Спс
    Ещё и Порту отказались, что в их случае крайне удивительно т.к. деньги там отличные предлагают. Вот оно - чего стоит магия Драгау
    П.С. И Карпаты тоже отказались у себя в твитере, но то такэ
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 23:08
    +2
    andre_lui, 19.04.2021 23:02
    А разве Бавария не отказалась? Руммениге вместо президента Юве возглавил европейскую ассоциацию клубов
    Значит, я пропустил и вся тройка официально отказалась. Спс
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.04.2021 23:08
    0
    Суперлига - прекрасное образование для того что бы показать для каких клубов соревновательный принцип футбола и болельщики - а для каких деньги и глорство. Так что спасибо мистер Перес.
    П.С. Не ожидал такого от ПСЖ, хотя у них деньги и так есть + походу станут новыми королями ЛЧ.
    А среди отечественных болельщиков больше противников УЕФА за то что их любимую сборную кинули чем приверженец как таковой Суперлиги. Сборная сборной, её действительно кинули, но на один сезон, из не особо важного турнира, а тут кидают весь футбол
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 23:04
    +1
    Красюки!!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 23:02
    +1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:59
    Лейпциг, Дортмунд и Баварию приглашали. Двое уже отказались. Ждем оф ответ Баварии.
    А разве Бавария не отказалась? Руммениге вместо президента Юве возглавил европейскую ассоциацию клубов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:59
    0
    Михаил Степанов, 19.04.2021 22:56
    такое заявление и Шахтер может сделать. Ведь их тоже не приглашали
    Лейпциг, Дортмунд и Баварию приглашали. Двое уже отказались. Ждем оф ответ Баварии.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:58
    0
    Под твитом уже набежало обсерающих его ботов. Это печальная тенденция, свидетельствующая что Суперлига будет, на нее уже уже заряжены большие ресурсы, в том числе ботофермы.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.04.2021 22:56
    +2
    такое заявление и Шахтер может сделать. Ведь их тоже не приглашали
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.04.2021 22:56
    +5
    без топ клубов ЛЧ станет только конкурентоспособнее так как уравняются силы между топ чемпами и нашими
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 22:47
    +12
    Ох чувствую. что останутся реалы и барселоны с носом и кучей долгов а их на 2 клуба зашкваливает за миллиард
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:46
    +14
    Ответ здравомыслящего человека.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:46
    +14
    Ответ здравомыслящего человека.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 22:47
    +12
    Ох чувствую. что останутся реалы и барселоны с носом и кучей долгов а их на 2 клуба зашкваливает за миллиард
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.04.2021 22:56
    +5
    без топ клубов ЛЧ станет только конкурентоспособнее так как уравняются силы между топ чемпами и нашими
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 19.04.2021 23:17
    +2
    Німці є німці, молодці
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 23:08
    +2
    andre_lui, 19.04.2021 23:02
    А разве Бавария не отказалась? Руммениге вместо президента Юве возглавил европейскую ассоциацию клубов
    Значит, я пропустил и вся тройка официально отказалась. Спс
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.04.2021 22:56
    +2
    такое заявление и Шахтер может сделать. Ведь их тоже не приглашали
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 23:04
    +1
    Красюки!!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 23:02
    +1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:59
    Лейпциг, Дортмунд и Баварию приглашали. Двое уже отказались. Ждем оф ответ Баварии.
    А разве Бавария не отказалась? Руммениге вместо президента Юве возглавил европейскую ассоциацию клубов
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.04.2021 23:11
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 23:08
    Значит, я пропустил и вся тройка официально отказалась. Спс
    Ещё и Порту отказались, что в их случае крайне удивительно т.к. деньги там отличные предлагают. Вот оно - чего стоит магия Драгау
    П.С. И Карпаты тоже отказались у себя в твитере, но то такэ
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.04.2021 23:08
    0
    Суперлига - прекрасное образование для того что бы показать для каких клубов соревновательный принцип футбола и болельщики - а для каких деньги и глорство. Так что спасибо мистер Перес.
    П.С. Не ожидал такого от ПСЖ, хотя у них деньги и так есть + походу станут новыми королями ЛЧ.
    А среди отечественных болельщиков больше противников УЕФА за то что их любимую сборную кинули чем приверженец как таковой Суперлиги. Сборная сборной, её действительно кинули, но на один сезон, из не особо важного турнира, а тут кидают весь футбол
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:59
    0
    Михаил Степанов, 19.04.2021 22:56
    такое заявление и Шахтер может сделать. Ведь их тоже не приглашали
    Лейпциг, Дортмунд и Баварию приглашали. Двое уже отказались. Ждем оф ответ Баварии.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:58
    0
    Под твитом уже набежало обсерающих его ботов. Это печальная тенденция, свидетельствующая что Суперлига будет, на нее уже уже заряжены большие ресурсы, в том числе ботофермы.
    Ссылка
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