Интер, Милан и Ювентус намерены остаться в Серии А

Сегодня состоялось экстренное собрание клубов Серии А, которое связано с тем, что три гранда итальянского футбола, «Интер», «Милан» и «Ювентус», решили присоединиться к европейской Суперлиге.

На нем все три клуба заявили о том, что хотят продолжать свои выступления в Серии А. При этом в Лиге чемпионов они выступать отказываются – Суперлига для них заменит участие в еврокубках.

Пока что не известно, смогут ли «Интер», «Милан» и «Ювентус» остаться в Серии А: УЕФА твердо намерена запретить участникам Суперлиги выступать во всех турнирах под своей эгидой, в том числе в национальных чемпионатах и кубках.

Серия А пока что не определилась с тем, будет ли применять какие-либо санкции против «Интера», «Милана» и «Ювентуса». Так или иначе, санкции могут быть введены только после завершения сезона: нынешний чемпионат будет доигран в штатном режиме.