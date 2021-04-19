Интер, Милан и Ювентус намерены остаться в Серии А

Суперлига для грандов итальянского футбола заменит Лигу чемпионов

  • 19.04.2021 21:31
  • 6362 просмотра
  • 14 комментариев
Интер, Милан и Ювентус намерены остаться в Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоялось экстренное собрание клубов Серии А, которое связано с тем, что три гранда итальянского футбола, «Интер», «Милан» и «Ювентус», решили присоединиться к европейской Суперлиге.

На нем все три клуба заявили о том, что хотят продолжать свои выступления в Серии А. При этом в Лиге чемпионов они выступать отказываются – Суперлига для них заменит участие в еврокубках.

Пока что не известно, смогут ли «Интер», «Милан» и «Ювентус» остаться в Серии А: УЕФА твердо намерена запретить участникам Суперлиги выступать во всех турнирах под своей эгидой, в том числе в национальных чемпионатах и кубках.

Серия А пока что не определилась с тем, будет ли применять какие-либо санкции против «Интера», «Милана» и «Ювентуса». Так или иначе, санкции могут быть введены только после завершения сезона: нынешний чемпионат будет доигран в штатном режиме.

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Источник — Twitter

(25 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:34
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:25
    То есть взятку теперь надо нести Пересу? УЕФА это выборная организация, это не чье-либо единоличное владение. Может она и коррумпированная, но это общественная организация, не закрытый клуб олигархов. Ты видимо любитель Коломойского, Суркиса и Ахметова, если за Суперлигу. При всех недостатках УЕФА она помогает таким дешманским лигам как наша, которые никому не интересны.
    Вы ошиблись, как раз такие персонажи как Коломойский, Ахметов и Суркис, особенно Суркис, его брат, официально числятся в структурах УЕФА. Там нету ничего выборного и общественного, есть только куча денег и коррупция. УЕФА даже не признает Всемирную антидопинговую агенцию (ВАДА), что подвергает риску футболистов, их накачивают какой угодно химией.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2021 22:34
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:25
    То есть взятку теперь надо нести Пересу? УЕФА это выборная организация, это не чье-либо единоличное владение. Может она и коррумпированная, но это общественная организация, не закрытый клуб олигархов. Ты видимо любитель Коломойского, Суркиса и Ахметова, если за Суперлигу. При всех недостатках УЕФА она помогает таким дешманским лигам как наша, которые никому не интересны.
    За лігу багато не набереться тому, що ніхто з нас поки не розумія що з того буде і як воно працювати.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2021 22:27
    +2
    Це революція і м'яч схоже, що не на боці УЕФА.
    Гадаю, що ні одна ліга не буде заціеавлена виконувати вимоги УЕФА і виключити з свого складу грандів.
    Назріває великий кавардак у світовому футболі.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:25
    -1
    OKs100, 19.04.2021 22:21
    Скажите что хорошего вы видите в этих структурах. Лично я кроме коррупции не вижу ничего. В последнее время каждая страна в которой проводят ЧЕ или ЧМ получила это право за взятку. И это доказанный факт.
    То есть взятку теперь надо нести Пересу? УЕФА это выборная организация, это не чье-либо единоличное владение. Может она и коррумпированная, но это общественная организация, не закрытый клуб олигархов. Ты видимо любитель Коломойского, Суркиса и Ахметова, если за Суперлигу. При всех недостатках УЕФА она помогает таким дешманским лигам как наша, которые никому не интересны.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:21
    +1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:16
    Тебе сколько лет?
    Скажите что хорошего вы видите в этих структурах. Лично я кроме коррупции не вижу ничего. В последнее время каждая страна в которой проводят ЧЕ или ЧМ получила это право за взятку. И это доказанный факт.
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 19.04.2021 22:18
    +4
    аталанта з малиновським може стати чемпіоном,
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:16
    0
    OKs100, 19.04.2021 21:55
    Суперлига это история не о деньгах, а о наказании коррупционеров из УЕФА и ФИФА. Благодаря им футбол давно превратился в синоним несправедливости и коррупции.
    Тебе сколько лет?
    Ссылка
    vovast
      vovast, 19.04.2021 22:13
    -1
    а зря. Изгнать этих вообще из команд профессиональных
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:09
    -1
    Ха))Их убрали с евролиг ,а завтра скажут итальянской федерации дисквал им влепить.Если этого не сделают клубы не допустят в еврозону и на отборы.Уефа скорее всего так и сделает.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 21:55
    -6
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 21:39
    Зачем им нацчемпионат, ради чего там будут играть, если они уже выбрали то, что для них гораздо важнее, деньги?
    Суперлига это история не о деньгах, а о наказании коррупционеров из УЕФА и ФИФА. Благодаря им футбол давно превратился в синоним несправедливости и коррупции.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.04.2021 21:39
    +9
    И рыбку съесть и на йух сесть!
    Не выйдет!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 21:39
    +4
    Зачем им нацчемпионат, ради чего там будут играть, если они уже выбрали то, что для них гораздо важнее, деньги?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 21:38
    +4
    Выкинут и глазом не моргнут. Оставшиеся команды точно не захотят играть с этими "особенными"
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 21:35
    +9
    Ось про це вже писали , але тільки фрагметарно.
    Клуби не хочуть полишати національні першості.
    Клуби хочуть всидіти на двох стільцях одразу.
    Йoбнyтьcя з обох .
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 19.04.2021 21:39
    +9
    И рыбку съесть и на йух сесть!
    Не выйдет!
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 21:35
    +9
    Ось про це вже писали , але тільки фрагметарно.
    Клуби не хочуть полишати національні першості.
    Клуби хочуть всидіти на двох стільцях одразу.
    Йoбнyтьcя з обох .
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 19.04.2021 22:18
    +4
    аталанта з малиновським може стати чемпіоном,
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 21:39
    +4
    Зачем им нацчемпионат, ради чего там будут играть, если они уже выбрали то, что для них гораздо важнее, деньги?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 21:38
    +4
    Выкинут и глазом не моргнут. Оставшиеся команды точно не захотят играть с этими "особенными"
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2021 22:27
    +2
    Це революція і м'яч схоже, що не на боці УЕФА.
    Гадаю, що ні одна ліга не буде заціеавлена виконувати вимоги УЕФА і виключити з свого складу грандів.
    Назріває великий кавардак у світовому футболі.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:21
    +1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:16
    Тебе сколько лет?
    Скажите что хорошего вы видите в этих структурах. Лично я кроме коррупции не вижу ничего. В последнее время каждая страна в которой проводят ЧЕ или ЧМ получила это право за взятку. И это доказанный факт.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:34
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:25
    То есть взятку теперь надо нести Пересу? УЕФА это выборная организация, это не чье-либо единоличное владение. Может она и коррумпированная, но это общественная организация, не закрытый клуб олигархов. Ты видимо любитель Коломойского, Суркиса и Ахметова, если за Суперлигу. При всех недостатках УЕФА она помогает таким дешманским лигам как наша, которые никому не интересны.
    Вы ошиблись, как раз такие персонажи как Коломойский, Ахметов и Суркис, особенно Суркис, его брат, официально числятся в структурах УЕФА. Там нету ничего выборного и общественного, есть только куча денег и коррупция. УЕФА даже не признает Всемирную антидопинговую агенцию (ВАДА), что подвергает риску футболистов, их накачивают какой угодно химией.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2021 22:34
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:25
    То есть взятку теперь надо нести Пересу? УЕФА это выборная организация, это не чье-либо единоличное владение. Может она и коррумпированная, но это общественная организация, не закрытый клуб олигархов. Ты видимо любитель Коломойского, Суркиса и Ахметова, если за Суперлигу. При всех недостатках УЕФА она помогает таким дешманским лигам как наша, которые никому не интересны.
    За лігу багато не набереться тому, що ніхто з нас поки не розумія що з того буде і як воно працювати.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:16
    0
    OKs100, 19.04.2021 21:55
    Суперлига это история не о деньгах, а о наказании коррупционеров из УЕФА и ФИФА. Благодаря им футбол давно превратился в синоним несправедливости и коррупции.
    Тебе сколько лет?
    Ссылка
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