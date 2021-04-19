Источник: Шахтер еще не принял решение по поводу Каштру

Несмотря на поражение от «Динамо» в 22-м туре УПЛ и потерю практически всех шансов на чемпионство, «Шахтер» пока не принял решение по поводу будущего главного тренера команды Луиша Каштру.

Португальский специалист точно не будет уволен до конца нынешнего сезона. После завершения чемпионата Каштру проведет встречу с руководством «Шахтера», по итогам которой и будет принято решение о том, будет ли продлен контракт, который истекает летом 2021 года.

Каштру возглавил «Шахтер» летом 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к чемпионству в УПЛ и вывел в полуфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может возглавить наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.