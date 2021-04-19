Источник: Шахтер еще не принял решение по поводу Каштру

Будущее тренера еще не определено

  • 19.04.2021 19:33
  • 1921 просмотр
  • 16 комментариев
Источник: Шахтер еще не принял решение по поводу Каштру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Несмотря на поражение от «Динамо» в 22-м туре УПЛ и потерю практически всех шансов на чемпионство, «Шахтер» пока не принял решение по поводу будущего главного тренера команды Луиша Каштру.

Португальский специалист точно не будет уволен до конца нынешнего сезона. После завершения чемпионата Каштру проведет встречу с руководством «Шахтера», по итогам которой и будет принято решение о том, будет ли продлен контракт, который истекает летом 2021 года.

Каштру возглавил «Шахтер» летом 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к чемпионству в УПЛ и вывел в полуфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может возглавить наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ass36
    online
      ass36, 19.04.2021 21:00
    +1
    Оставьте ещё на годик его чтобы кротовню разорвало к уям.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 20:46
    -3
    FcShubi, 19.04.2021 19:45
    вам понравился 23очковых заглот? ох уш эти дынамивски вафлэры
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 19.04.2021 20:39
    +2
    Фонсека тоже не устроил, Рома в финале ЛЕ...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.04.2021 20:22
    +1
    Нужно оставлять. Топ-тренер, ему нужно больше времени
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 19.04.2021 20:22
    +1
    Саша Яковенко, 19.04.2021 20:14
    Справа не у тренері, а у менеджменті.
    Дело не в тренере, а в гнили ржавых 32растов!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.04.2021 20:22
    +1
    ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:47
    ДеРьнамовцы так переживают за Шахтер ,латентные дерРЬнамовцы 🤣
    Накакать нам мимо тайсонового унитаза на твою голову , делать нечего чем переживать за кротьё. А вот гомодрилам типа тебя пришло время переживать.
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 19.04.2021 20:20
    +2
    ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:47
    ДеРьнамовцы так переживают за Шахтер ,латентные дерРЬнамовцы 🤣
    Динамовцам похеру мэтэлыкы на недоклюб без постоянного места жительства!
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 20:14
    +4
    Справа не у тренері, а у менеджменті.
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 19.04.2021 20:14
    0
    FcShubi, 19.04.2021 19:45
    вам понравился 23очковых заглот? ох уш эти дынамивски вафлэры
    23 очка? Было бы столько арендуполей в этом сезоне, думаю чемпионами были бы вы. А так извините. Шара кончилась!
    Ссылка
    ДерЬнамо КыеФ
      ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:47
    -11
    ДеРьнамовцы так переживают за Шахтер ,латентные дерРЬнамовцы 🤣
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.04.2021 19:45
    +3
    pricolist, 19.04.2021 19:38
    Я думал еще после импотентной игрой с Ромой приняли окончательное решение. А смотря на последние матчи команды, то должны отпасть все вопросы об его уходе
    Рішення прийняли але заміну не знайшли. Поки йдуть перемовини офіційна позиція нейтральна.
    Ссылка
    FcShubi
    online
      FcShubi, 19.04.2021 19:45
    -6
    bonv, 19.04.2021 19:33
    Та класний тренер - залишайте
    вам понравился 23очковых заглот? ох уш эти дынамивски вафлэры
    Ссылка
    FcShubi
    online
      FcShubi, 19.04.2021 19:43
    -4
    так у него заканчивается контракт летом? если будет стоять вопрос о подписания контракта на несколько лет, то с последними успехами команды навряд ли на такое пойдут.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.04.2021 19:38
    0
    Я думал еще после импотентной игрой с Ромой приняли окончательное решение. А смотря на последние матчи команды, то должны отпасть все вопросы об его уходе
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:35
    +6
    bonv, 19.04.2021 19:33
    Та класний тренер - залишайте
    100 %, тримаємо кулачки за Каштру
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 19:33
    +9
    Та класний тренер - залишайте
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 19:33
    +9
    Та класний тренер - залишайте
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:35
    +6
    bonv, 19.04.2021 19:33
    Та класний тренер - залишайте
    100 %, тримаємо кулачки за Каштру
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 20:14
    +4
    Справа не у тренері, а у менеджменті.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.04.2021 19:45
    +3
    pricolist, 19.04.2021 19:38
    Я думал еще после импотентной игрой с Ромой приняли окончательное решение. А смотря на последние матчи команды, то должны отпасть все вопросы об его уходе
    Рішення прийняли але заміну не знайшли. Поки йдуть перемовини офіційна позиція нейтральна.
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 19.04.2021 20:39
    +2
    Фонсека тоже не устроил, Рома в финале ЛЕ...
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 19.04.2021 20:20
    +2
    ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:47
    ДеРьнамовцы так переживают за Шахтер ,латентные дерРЬнамовцы 🤣
    Динамовцам похеру мэтэлыкы на недоклюб без постоянного места жительства!
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 19.04.2021 21:00
    +1
    Оставьте ещё на годик его чтобы кротовню разорвало к уям.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.04.2021 20:22
    +1
    Нужно оставлять. Топ-тренер, ему нужно больше времени
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 19.04.2021 20:22
    +1
    Саша Яковенко, 19.04.2021 20:14
    Справа не у тренері, а у менеджменті.
    Дело не в тренере, а в гнили ржавых 32растов!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.04.2021 20:22
    +1
    ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:47
    ДеРьнамовцы так переживают за Шахтер ,латентные дерРЬнамовцы 🤣
    Накакать нам мимо тайсонового унитаза на твою голову , делать нечего чем переживать за кротьё. А вот гомодрилам типа тебя пришло время переживать.
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 19.04.2021 20:14
    0
    FcShubi, 19.04.2021 19:45
    вам понравился 23очковых заглот? ох уш эти дынамивски вафлэры
    23 очка? Было бы столько арендуполей в этом сезоне, думаю чемпионами были бы вы. А так извините. Шара кончилась!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.04.2021 19:38
    0
    Я думал еще после импотентной игрой с Ромой приняли окончательное решение. А смотря на последние матчи команды, то должны отпасть все вопросы об его уходе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности