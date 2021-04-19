Андрей ПАВЕЛКО: «Команда УЕФА как никогда едина»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о прошедшем заседании Исполкома УЕФА, где был официально утвержден новый формат клубных турниров.

«В швейцарском Монтре завершилось заседание Исполкома УЕФА, в работе которого я принял участие. Вместе с коллегами, среди прочих вопросов, утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году. Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы. Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенной футбольной сообществом — за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее!», — написал Павелко.

Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов создали Европейскую Суперлигу.