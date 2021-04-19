Андрей ПАВЕЛКО: «Команда УЕФА как никогда едина»

Президент УАФ принял участие в заседании Исполкома организации

  • 19.04.2021 19:04
  • 747 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Команда УЕФА как никогда едина»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о прошедшем заседании Исполкома УЕФА, где был официально утвержден новый формат клубных турниров.

«В швейцарском Монтре завершилось заседание Исполкома УЕФА, в работе которого я принял участие. Вместе с коллегами, среди прочих вопросов, утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году. Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы. Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенной футбольной сообществом — за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее!», — написал Павелко.

Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов создали Европейскую Суперлигу.

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Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 19:34
    0
    А кто сомневался, что эта коррупционная банда под названием Исполком УЕФА,члены которого заплатили немалые деньги за попадание туда, перед лицом нависшей угрозы потерять уйму денег, сплотились в едином порыве... Я бы на месте этого павелки помолчал и не высовывался после того, как он обошелся с Кубком Лиги чемпионов, устроив из него ночной горшок...
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    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:17
    +2
    Тварь ты ПАВЕЛКО!!! Где ты был когда о нас швейцарские члены "СЕМЬИ" ноги вытирали???????
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:17
    +2
    Тварь ты ПАВЕЛКО!!! Где ты был когда о нас швейцарские члены "СЕМЬИ" ноги вытирали???????
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 19:34
    0
    А кто сомневался, что эта коррупционная банда под названием Исполком УЕФА,члены которого заплатили немалые деньги за попадание туда, перед лицом нависшей угрозы потерять уйму денег, сплотились в едином порыве... Я бы на месте этого павелки помолчал и не высовывался после того, как он обошелся с Кубком Лиги чемпионов, устроив из него ночной горшок...
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