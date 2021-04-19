ДЕНИСОВ: «Матч Ворскла – Заря получился куда ярче, чем Шахтер – Динамо»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над луганской «Зарей» (4:2) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если вынести за скобки матч «Шахтер» – «Динамо», то игра в Полтаве могла претендовать на статус центральной в отчетном туре. Собственно, по содержанию этот матч получился куда ярче, чем встреча «Шахтера» и «Динамо». Кто сделал ставку до начала сезона, что Владислав Кулач выиграет гонку бомбардиров, сейчас уже подсчитывает потенциальный доход, который позволит ему до конца жизни вообще не работать. Хет-трик Кулача в матче с «Зарей» вывел его в единоличные лидеры бомбардирской гонки. Ближайшие конкуренты Цыганков и Нуриев имеют на три мяча меньше, что в условиях нынешней черепашьей гонки, где 10 голов – и ты уже лидер, 13 мячей – это достаточно большой отрыв», - сказал Денисов.