Порту отказался от участия в Европейской Суперлиге

Португальский «Порту» отказался принимать участие в Европейской Суперлиге.

Ранее была информация, что «Порту» может присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.

Также от участия в Европейской Суперлиге отказались мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Напомним, в Суперлиге примут участие «Ювентус», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.

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