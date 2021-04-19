Порту отказался от участия в Европейской Суперлиге

Португальский «Порту» отказался принимать участие в Европейской Суперлиге.
Ранее была информация, что «Порту» может присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.
Также от участия в Европейской Суперлиге отказались мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».
Напомним, в Суперлиге примут участие «Ювентус», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.
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Источник — Twitter
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Во-первых они не откажутся.
Во-вторых ФФУ не откажется.
В-третьих все украинские комментаторы враз переобуются, а это серьезное изменение мнения европейской аудитории.
(доречі, а відколи це Арсенал чи Тотенхем стали "СУПЕР"?
___
Так же будет и с Баварией и с Порту... не хотят подставлятся пока не прояснится хотя бы немного
___
Так же будет и с Баварией и с Порту... не хотят подставлятся пока не прояснится хотя бы немного
(доречі, а відколи це Арсенал чи Тотенхем стали "СУПЕР"?
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