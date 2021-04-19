Порту отказался от участия в Европейской Суперлиге

Португальский гранд решил не идти против УЕФА

  • 19.04.2021 14:59
  • 4387 просмотров
  • 16 комментариев
Порту отказался от участия в Европейской Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский «Порту» отказался принимать участие в Европейской Суперлиге.

Ранее была информация, что «Порту» может присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.

Также от участия в Европейской Суперлиге отказались мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Напомним, в Суперлиге примут участие «Ювентус», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 16:04
    -1
    Real Trent, 19.04.2021 15:25
    Все зависит от заинтересованности болельщиков. Если суперлигу будут смотреть больше,чем лигу чемпионов,то УЕФА рухнет,как карточный домик и многие клубы поменяют свое мнение и будут туда еще и проситься.
    Болельщики не куда не денутся. Каждые будут болеть за свою команду. Тут просто верха делят власть и бабки, и к чему это приведёт, хер его знает...
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    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 16:01
    0
    shakhtarlox., 19.04.2021 15:48
    инсайдерская инфа - рыжему ублюдку ринату с Лондона уже звонили, говорят Порту и Лейпциг отказались, а нам нужны девочки по вызову, а не смогли бы ваши макаки приехать, только вам не 3.5 лярдов, а сeкас хороший можем гарантировать . Ринат теперь думает
    Ох и каняка дурная!
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 19.04.2021 15:48
    -3
    инсайдерская инфа - рыжему ублюдку ринату с Лондона уже звонили, говорят Порту и Лейпциг отказались, а нам нужны девочки по вызову, а не смогли бы ваши макаки приехать, только вам не 3.5 лярдов, а сeкас хороший можем гарантировать . Ринат теперь думает
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 19.04.2021 15:48
    -3
    инсайдерская инфа - рыжему ублюдку ринату с Лондона уже звонили, говорят Порту и Лейпциг отказались, а нам нужны девочки по вызову, а не смогли бы ваши макаки приехать, только вам не 3.5 лярдов, а секас хороший можем гарантировать . Ринат теперь думает
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 15:45
    -1
    Real Trent, 19.04.2021 15:25
    Все зависит от заинтересованности болельщиков. Если суперлигу будут смотреть больше,чем лигу чемпионов,то УЕФА рухнет,как карточный домик и многие клубы поменяют свое мнение и будут туда еще и проситься.
    Все зависит не от заинтерисованности а от трансляций,к примеру уже осенью условному МЕГАГО надо выбирать что показывать ЛЧ или ЕС,оба турнира навряд ли выйдет,да может условный Свет тв купить показ одног из них,тогда у нас свами настанет выбор что подключать или платить за оба контента....
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    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 15:43
    -5
    Зовите Шахтер с Динамо.
    Во-первых они не откажутся.
    Во-вторых ФФУ не откажется.
    В-третьих все украинские комментаторы враз переобуются, а это серьезное изменение мнения европейской аудитории.
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    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 19.04.2021 15:37
    +7
    Real Trent, 19.04.2021 15:25
    Все зависит от заинтересованности болельщиков. Если суперлигу будут смотреть больше,чем лигу чемпионов,то УЕФА рухнет,как карточный домик и многие клубы поменяют свое мнение и будут туда еще и проситься.
    АПЛ, Ла-ліга, бундес і серія А - в першу чергу вболівальників цікавить місцевий чемпіонат, у них дуже розвинутий місцевий патріотизм. Тому ті ж англійці краще будуть дивитись Лестер-Вестхем в рамках АПЛ, ніж Тотенхем-Арсенал в рамках "суперліги"
    (доречі, а відколи це Арсенал чи Тотенхем стали "СУПЕР"?
    Ссылка
    Real Trent
      Real Trent, 19.04.2021 15:25
    -3
    Все зависит от заинтересованности болельщиков. Если суперлигу будут смотреть больше,чем лигу чемпионов,то УЕФА рухнет,как карточный домик и многие клубы поменяют свое мнение и будут туда еще и проситься.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.04.2021 15:18
    +3
    Леонід Леонідович, 19.04.2021 15:11
    По последней информации "Буковина" Черновцы приняла предложение Европейськой Суперлиги,так что сосите лузеры а мы в Черновцах Барсу принимать будем,аэрпопорт новый построим,дороги отремантируем, космодром.....
    Это +
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.04.2021 15:13
    +9
    «Будущее еще не определено, но от лица «Юве» и ECA я могу отвергнуть идею Суперлиги», – уверял президент «Юве» на пресс-конференции в Брюсселе в ноябре 2018-го. По его правую руку сидел президент УЕФА Александр Чеферин. «Суперлиги никогда не будет», – добавлял он.
    ___
    Так же будет и с Баварией и с Порту... не хотят подставлятся пока не прояснится хотя бы немного
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 15:11
    +4
    По последней информации "Буковина" Черновцы приняла предложение Европейськой Суперлиги,так что сосите лузеры а мы в Черновцах Барсу принимать будем,аэрпопорт новый построим,дороги отремантируем, космодром.....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 15:08
    +1
    Рынок сбыта есть рынок сбыта. Гранды грандами, а перспективней остаткам продавать пачками )
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 19.04.2021 15:08
    +10
    Правильное решение. Футбол это прежде всего спорт, и только во вторую и прочие очереди он может быть рассмотрен в качестве бизнеса на выставочных матчах. А, поскольку, главное в футболе спорт, значит спортивный принцип превыше всего.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 15:07
    +12
    Да, походу придется добирать Суперлигу Спартаком с Зенитом. То еще шапито будет.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 15:05
    +15
    Розвалюється не створившись
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 19.04.2021 15:05
    -2
    Шахтера возьмите! А то да мизерные теперь
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 15:05
    +15
    Розвалюється не створившись
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 15:07
    +12
    Да, походу придется добирать Суперлигу Спартаком с Зенитом. То еще шапито будет.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 19.04.2021 15:08
    +10
    Правильное решение. Футбол это прежде всего спорт, и только во вторую и прочие очереди он может быть рассмотрен в качестве бизнеса на выставочных матчах. А, поскольку, главное в футболе спорт, значит спортивный принцип превыше всего.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.04.2021 15:13
    +9
    «Будущее еще не определено, но от лица «Юве» и ECA я могу отвергнуть идею Суперлиги», – уверял президент «Юве» на пресс-конференции в Брюсселе в ноябре 2018-го. По его правую руку сидел президент УЕФА Александр Чеферин. «Суперлиги никогда не будет», – добавлял он.
    ___
    Так же будет и с Баварией и с Порту... не хотят подставлятся пока не прояснится хотя бы немного
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 19.04.2021 15:37
    +7
    Real Trent, 19.04.2021 15:25
    Все зависит от заинтересованности болельщиков. Если суперлигу будут смотреть больше,чем лигу чемпионов,то УЕФА рухнет,как карточный домик и многие клубы поменяют свое мнение и будут туда еще и проситься.
    АПЛ, Ла-ліга, бундес і серія А - в першу чергу вболівальників цікавить місцевий чемпіонат, у них дуже розвинутий місцевий патріотизм. Тому ті ж англійці краще будуть дивитись Лестер-Вестхем в рамках АПЛ, ніж Тотенхем-Арсенал в рамках "суперліги"
    (доречі, а відколи це Арсенал чи Тотенхем стали "СУПЕР"?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 15:11
    +4
    По последней информации "Буковина" Черновцы приняла предложение Европейськой Суперлиги,так что сосите лузеры а мы в Черновцах Барсу принимать будем,аэрпопорт новый построим,дороги отремантируем, космодром.....
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.04.2021 15:18
    +3
    Леонід Леонідович, 19.04.2021 15:11
    По последней информации "Буковина" Черновцы приняла предложение Европейськой Суперлиги,так что сосите лузеры а мы в Черновцах Барсу принимать будем,аэрпопорт новый построим,дороги отремантируем, космодром.....
    Это +
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 15:08
    +1
    Рынок сбыта есть рынок сбыта. Гранды грандами, а перспективней остаткам продавать пачками )
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 16:01
    0
    shakhtarlox., 19.04.2021 15:48
    инсайдерская инфа - рыжему ублюдку ринату с Лондона уже звонили, говорят Порту и Лейпциг отказались, а нам нужны девочки по вызову, а не смогли бы ваши макаки приехать, только вам не 3.5 лярдов, а сeкас хороший можем гарантировать . Ринат теперь думает
    Ох и каняка дурная!
    Ссылка
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