Кто выиграет топ-чемпионаты, если участники Суперлиги получат бан от УЕФА

В таком случае Руслан Малиновский будет претендовать на чемпионство с «Аталантой»

  • 19.04.2021 14:20
  • 787 просмотров
  • 3 комментария
Кто выиграет топ-чемпионаты, если участники Суперлиги получат бан от УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL).
 
В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».
 
Также сообщается, что еще тремя клубами будут «Бавария», «Лейпциг» и «Порту», но эта информация официально не подтверждена.
 
УЕФА опубликовал заявление, в котором обещает дисквалифицировать всех участвующих в новосозданном проекте со всех турниров на национальном, европейском или мировом уровне.
 
Если такое случится, что турнирные таблицы чемпионатов Англии, Испании и Италии существенно изменяться.

Альтернативная турнирная таблица АПЛ (топ-3)

1. «Лестер» – 56 (очков)
2. «Вест Хэм» – 55
3. «Эвертон» – 49

Альтернативная турнирная таблица Ла Лиги (топ-3)

1. «Севилья» – 64 (очков)
2. «Вильярреал» – 49
3. «Реал Бетис» – 48

Альтернативная турнирная таблица Серии А (топ-3)

1. «Аталанта» – 64 (очков)
2. «Наполи» – 60
3. «Лацио» – 58

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 19.04.2021 14:35
    0
    Альтернативная турнирная таблица чемпионата Украины (топ-3)
    1. Шахтер ########################## 22 13 6 3 47 - 16 45
    2. Заря ########################## 21 11 5 5 37 - 18 38
    3. Ворскла ########################## 22 10 7 5 33 - 20 37
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 19.04.2021 14:31
    +1
    Ну Гасперини и Ко, заслужили на чемпионство! И за Малину, можно будет лишний раз порадоваться...)
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 19.04.2021 14:28
    0
    Дак надо ещё и очки набранные с этими соперниками отминусовать всем учасникам чемпионатов, что бы корректней было
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 19.04.2021 14:31
    +1
    Ну Гасперини и Ко, заслужили на чемпионство! И за Малину, можно будет лишний раз порадоваться...)
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 19.04.2021 14:35
    0
    Альтернативная турнирная таблица чемпионата Украины (топ-3)
    1. Шахтер ########################## 22 13 6 3 47 - 16 45
    2. Заря ########################## 21 11 5 5 37 - 18 38
    3. Ворскла ########################## 22 10 7 5 33 - 20 37
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 19.04.2021 14:28
    0
    Дак надо ещё и очки набранные с этими соперниками отминусовать всем учасникам чемпионатов, что бы корректней было
    Ссылка
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