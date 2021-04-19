Кто выиграет топ-чемпионаты, если участники Суперлиги получат бан от УЕФА

В воскресенье 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL).



В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».



Также сообщается, что еще тремя клубами будут «Бавария», «Лейпциг» и «Порту», но эта информация официально не подтверждена.



УЕФА опубликовал заявление, в котором обещает дисквалифицировать всех участвующих в новосозданном проекте со всех турниров на национальном, европейском или мировом уровне.



Если такое случится, что турнирные таблицы чемпионатов Англии, Испании и Италии существенно изменяться.

Альтернативная турнирная таблица АПЛ (топ-3)

1. «Лестер» – 56 (очков)

2. «Вест Хэм» – 55

3. «Эвертон» – 49

Альтернативная турнирная таблица Ла Лиги (топ-3)

1. «Севилья» – 64 (очков)

2. «Вильярреал» – 49

3. «Реал Бетис» – 48

Альтернативная турнирная таблица Серии А (топ-3)

1. «Аталанта» – 64 (очков)

2. «Наполи» – 60

3. «Лацио» – 58