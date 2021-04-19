ЗАХОВАЙЛО: «Конец монополии УЕФА и ФИФА, футбольный мир станет другим»

Эксперт высказался о создании Суперлиги

  • 19.04.2021 12:00
  • 3724 просмотра
  • 6 комментариев
ЗАХОВАЙЛО: «Конец монополии УЕФА и ФИФА, футбольный мир станет другим»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал анонс о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов.

«Создание футбольной Суперлиги в Европе. Если это пройдет? Это значит конец монополии ФИФА и УЕФА. Клубы хотят больше зарабатывать, и это объяснимо. В топ-лигах, и так доходы от рекламы и телевизионных прав большие. Топ-клубы не хотят делится с провинциалами. И что остается делать чехам, полякам, украинцам, балканским государствам? На мой взгляд, со временем, родится предложение и по «подвальным» командам. Но без топов, они не смогут прилично зарабатывать. К примеру условные «Динамо» Киев, «Славия», «Легия», «Спарта», «Шахтер» и другие оставшиеся восточно-европейские команды. Смогут ли они быть конкурентными по привлекательности? Сомневаюсь. Тяжело жить во время перемен. Футбольный мир станет другим», - написал Заховайло в Facebook.

Напомним в Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ране сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.

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Источник — Facebook

(16 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 12:52
    +3
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 12:46
    Кто тебе сказал, что они будут там рубиться? Это будут товарищеские матчи. Вылететь нельзя, сам трофей малоинтересный без многолетних традиций и бэкграунда, денег дают всем одинаково (ведь в том и смысл участия), гимна Лиги Чемпионов, от которого мурашки тоже не будет.
    во-во, какой-то выставочный турнир будет.
    потом это шапито начнет ездить по странами континентам. например, можно одно первенство разыграть в Китае - там голодные до спектаклей, затем где-нибудь в заливе организовпть анирепризу для шейхов....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 12:46
    +5
    El_Maestro, 19.04.2021 12:11
    Эти 12 клубов смогут себе сделать выручку В РАЗЫ больше чем остальные 36 других (при розыгрыше классической ЛЧ)!!!
    Так что бизнес - ничего личного!!!
    А зритель только выиграет: куда интереснее смотреть рубку топов без проходных Реал-БАТЭ или МанСити-Легия!
    Кто тебе сказал, что они будут там рубиться? Это будут товарищеские матчи. Вылететь нельзя, сам трофей малоинтересный без многолетних традиций и бэкграунда, денег дают всем одинаково (ведь в том и смысл участия), гимна Лиги Чемпионов, от которого мурашки тоже не будет.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 12:42
    +1
    El_Maestro, 19.04.2021 12:11
    Эти 12 клубов смогут себе сделать выручку В РАЗЫ больше чем остальные 36 других (при розыгрыше классической ЛЧ)!!!
    Так что бизнес - ничего личного!!!
    А зритель только выиграет: куда интереснее смотреть рубку топов без проходных Реал-БАТЭ или МанСити-Легия!
    Для болельщика страны которую представляет клуб в приоритете всегда будет больший интерес не к зарубе топ клубов, а прежде всего к тому Бате, Динамо, Шахтёр
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 12:16
    -3
    учитывая сколько в Европе футбольных болельщиков можно ожидать что там забудут вообще про Крым и Донбасс на ближайшие месяцы
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 12:11
    +1
    Эти 12 клубов смогут себе сделать выручку В РАЗЫ больше чем остальные 36 других (при розыгрыше классической ЛЧ)!!!
    Так что бизнес - ничего личного!!!
    А зритель только выиграет: куда интереснее смотреть рубку топов без проходных Реал-БАТЭ или МанСити-Легия!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 12:09
    +3
    В могилу с собой все деньги не унесешь. Жажда наживы и баснословных заработков на простой игре какая-то патологическая у людей от футбола.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 12:46
    +5
    El_Maestro, 19.04.2021 12:11
    Эти 12 клубов смогут себе сделать выручку В РАЗЫ больше чем остальные 36 других (при розыгрыше классической ЛЧ)!!!
    Так что бизнес - ничего личного!!!
    А зритель только выиграет: куда интереснее смотреть рубку топов без проходных Реал-БАТЭ или МанСити-Легия!
    Кто тебе сказал, что они будут там рубиться? Это будут товарищеские матчи. Вылететь нельзя, сам трофей малоинтересный без многолетних традиций и бэкграунда, денег дают всем одинаково (ведь в том и смысл участия), гимна Лиги Чемпионов, от которого мурашки тоже не будет.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 12:52
    +3
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 12:46
    Кто тебе сказал, что они будут там рубиться? Это будут товарищеские матчи. Вылететь нельзя, сам трофей малоинтересный без многолетних традиций и бэкграунда, денег дают всем одинаково (ведь в том и смысл участия), гимна Лиги Чемпионов, от которого мурашки тоже не будет.
    во-во, какой-то выставочный турнир будет.
    потом это шапито начнет ездить по странами континентам. например, можно одно первенство разыграть в Китае - там голодные до спектаклей, затем где-нибудь в заливе организовпть анирепризу для шейхов....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 12:09
    +3
    В могилу с собой все деньги не унесешь. Жажда наживы и баснословных заработков на простой игре какая-то патологическая у людей от футбола.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 12:42
    +1
    El_Maestro, 19.04.2021 12:11
    Эти 12 клубов смогут себе сделать выручку В РАЗЫ больше чем остальные 36 других (при розыгрыше классической ЛЧ)!!!
    Так что бизнес - ничего личного!!!
    А зритель только выиграет: куда интереснее смотреть рубку топов без проходных Реал-БАТЭ или МанСити-Легия!
    Для болельщика страны которую представляет клуб в приоритете всегда будет больший интерес не к зарубе топ клубов, а прежде всего к тому Бате, Динамо, Шахтёр
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 12:11
    +1
    Эти 12 клубов смогут себе сделать выручку В РАЗЫ больше чем остальные 36 других (при розыгрыше классической ЛЧ)!!!
    Так что бизнес - ничего личного!!!
    А зритель только выиграет: куда интереснее смотреть рубку топов без проходных Реал-БАТЭ или МанСити-Легия!
    Ссылка
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