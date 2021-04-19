ЗАХОВАЙЛО: «Конец монополии УЕФА и ФИФА, футбольный мир станет другим»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал анонс о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов.

«Создание футбольной Суперлиги в Европе. Если это пройдет? Это значит конец монополии ФИФА и УЕФА. Клубы хотят больше зарабатывать, и это объяснимо. В топ-лигах, и так доходы от рекламы и телевизионных прав большие. Топ-клубы не хотят делится с провинциалами. И что остается делать чехам, полякам, украинцам, балканским государствам? На мой взгляд, со временем, родится предложение и по «подвальным» командам. Но без топов, они не смогут прилично зарабатывать. К примеру условные «Динамо» Киев, «Славия», «Легия», «Спарта», «Шахтер» и другие оставшиеся восточно-европейские команды. Смогут ли они быть конкурентными по привлекательности? Сомневаюсь. Тяжело жить во время перемен. Футбольный мир станет другим», - написал Заховайло в Facebook.

Напомним в Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ране сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.