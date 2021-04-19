Американский банк подтвердил, что будет финансировать Суперлигу

JP Morgan станет главным инвестором

  • 19.04.2021 11:39
  • 568 просмотров
  • 2 комментария
Американский банк подтвердил, что будет финансировать Суперлигу
© JP Morgan

Американский инвестиционный банк JP Morgan подтвердил, что будет финансировать Европейскую Суперлигу.
 
Ранее стало известно, что 12 крупнейших футбольных клубов Европы объявили о создании нового турнира. Всего в Суперлиге будет 20 команд, 15 из которых – постоянные участники. Сообщалось, что стартовая выплата каждому из основателей составит от 89 до 310 млн евро.
 
Отметим, что УЕФА грозит участникам Суперлиги исключением из всех турниров, в том числе и из чемпионатов.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    лом
      лом, 19.04.2021 11:49
    0
    ура мы за сша и деда бидона
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    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 19.04.2021 11:46
    -2
    Санкции на него срочно. и на все клубы участники.
    Что смешно что те клубы что даже не попалают в ЛЧ будут играть в суперлиге))
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    лом
      лом, 19.04.2021 11:49
    0
    ура мы за сша и деда бидона
    Ссылка
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