Американский банк подтвердил, что будет финансировать Суперлигу

Американский инвестиционный банк JP Morgan подтвердил, что будет финансировать Европейскую Суперлигу.
Ранее стало известно, что 12 крупнейших футбольных клубов Европы объявили о создании нового турнира. Всего в Суперлиге будет 20 команд, 15 из которых – постоянные участники. Сообщалось, что стартовая выплата каждому из основателей составит от 89 до 310 млн евро.
Отметим, что УЕФА грозит участникам Суперлиги исключением из всех турниров, в том числе и из чемпионатов.
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Источник — Sky Sports
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Что смешно что те клубы что даже не попалают в ЛЧ будут играть в суперлиге))
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