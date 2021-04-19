Американский банк подтвердил, что будет финансировать Суперлигу

Американский инвестиционный банк JP Morgan подтвердил, что будет финансировать Европейскую Суперлигу.



Ранее стало известно, что 12 крупнейших футбольных клубов Европы объявили о создании нового турнира. Всего в Суперлиге будет 20 команд, 15 из которых – постоянные участники. Сообщалось, что стартовая выплата каждому из основателей составит от 89 до 310 млн евро.



Отметим, что УЕФА грозит участникам Суперлиги исключением из всех турниров, в том числе и из чемпионатов.