Гари НЕВИЛЛ: «Суперлига – это позор. Мы должны забрать власть у топ-клубов»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал анонс о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов.

«В этой ситуации мне больше всего противны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Они уходят в турнир, из которого нельзя вылететь? Это абсолютный позор. Мы должны отбить власть в этой стране у клубов, находящихся на вершине этой лиги, в том числе и у моего клуба.

Это чистая жадность, они самозванцы. Владельцы «МЮ», «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити» не имеют никакого отношения к футболу в этой стране. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» даже не участвуют в Лиге чемпионов. Есть ли у них вообще право там находиться? Это абсолютная шутка. Пришло время создать независимые регулирующие органы, чтобы помешать этим клубам иметь власть. Хватит — значит хватит», - сказал Невилл.

Напомним в Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ране сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.