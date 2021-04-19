Гари НЕВИЛЛ: «Суперлига – это позор. Мы должны забрать власть у топ-клубов»

Легенда «Манчестер Юнайтед» жестко раскритиковал создание нового турнира

  • 19.04.2021 11:25
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Гари НЕВИЛЛ: «Суперлига – это позор. Мы должны забрать власть у топ-клубов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал анонс о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов.

«В этой ситуации мне больше всего противны «Манчестер Юнайтед» и  «Ливерпуль». Они уходят в турнир, из которого нельзя вылететь? Это абсолютный позор. Мы должны отбить власть в этой стране у клубов, находящихся на вершине этой лиги, в том числе и у моего клуба.

Это чистая жадность, они самозванцы. Владельцы «МЮ», «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити» не имеют никакого отношения к футболу в этой стране. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» даже не участвуют в Лиге чемпионов. Есть ли у них вообще право там находиться? Это абсолютная шутка. Пришло время создать независимые регулирующие органы, чтобы помешать этим клубам иметь власть. Хватит — значит хватит», - сказал Невилл.

Напомним в Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ране сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.

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Источник — The Guardian

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