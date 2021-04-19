Президент Ювентуса ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли занял пост вице-президента Европейской Суперлиги. После этого назначения Аньелли решил покинуть должность главы Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги.

Отметим, что Аньелли руководил Ассоциацией европейских клубов с 2017 года. По информации источника, ECA также покинули все 12 клубов-основателей европейской Суперлиги.

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Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес.

Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.