Президент Ювентуса ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов

Андреа Аньелли стал вице-президентом Европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 11:08
  • 1173 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Ювентуса ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли занял пост вице-президента Европейской Суперлиги. После этого назначения Аньелли решил покинуть должность главы Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги.

Отметим, что Аньелли руководил Ассоциацией европейских клубов с 2017 года. По информации источника, ECA также покинули все 12 клубов-основателей европейской Суперлиги.

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Президентом Суперлиги  стал Флорентино Перес.

Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.

 

 

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    sand
    online
      sand, 19.04.2021 11:25
    0
    Там бабло побольше
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 19.04.2021 11:25
    0
    Там бабло побольше
    Ссылка
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