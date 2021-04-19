Жаждет побить рекорд! Селезнев провел переговоры с лидером Первой лиги

С нового сезона опытный форвард может оказаться в «Вересе»

  • 19.04.2021 10:45
  • 3187 просмотров
  • 13 комментариев
Жаждет побить рекорд! Селезнев провел переговоры с лидером Первой лиги
© ФК Колос. Евгений Селезнев

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнев, связанный контрактом с ковалевским клубом до 30 июня 2021 года, в новом сезоне может продолжить карьеру в «Вересе». 
 
Сообщается, что такой вариант возможен в том случае, если коллектив из Ровно повысится в классе. Переговоры Селезнева с главным тренером «Вереса» Юрием Виртом уже состоялись. 
 
Селезнев согласен играть только в УПЛ, его главной мотивацией остается звание лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины. Для этого Евгению нужно забить еще восемь голов в матчах УПЛ.
 
«Верес» лидирует в таблице Первой лиги с 48 очками. Команда из Ровно опережает на три пункта ближайшего преследователя, имея при этом два матча в запасе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    shtolc18
    online
      shtolc18, 19.04.2021 11:41
    0
    Burevesynik, 19.04.2021 11:01
    уаф запретила играть в ЧУ футболистам, которые играли за клубы в т.н. лнр и днр. А кто играл и играет в РФ это не касается или они "особенные"?
    .
    По твоим словам выходит, что Зинченко не сможет играть в ЧУ, так понимаю?
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
    online
      Сергей Ксендзик, 19.04.2021 11:38
    0
    Я не думав, що він такий маньяк...))
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 19.04.2021 11:38
    0
    Это вряд ли, там люди на украинском языке говорят
    Ни один нормальный тренер/клуб не будут брать такого скандального чувака да и еще с странной мотивацией.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 11:24
    0
    salamanka1982, 19.04.2021 11:18
    лнр и днр незаконные бандформирования, а россия законные. так что не путай хер с пианино
    ну если законные, то тадыда...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.04.2021 11:18
    0
    Burevesynik, 19.04.2021 11:01
    уаф запретила играть в ЧУ футболистам, которые играли за клубы в т.н. лнр и днр. А кто играл и играет в РФ это не касается или они "особенные"?
    .
    лнр и днр незаконные бандформирования, а россия законные. так что не путай хер с пианино
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
      yatsiykvova, 19.04.2021 11:18
    0
    Прийдеться селезню ще 8р грати, щоб рекорд побити
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.04.2021 11:01
    +2
    Из Вереса его ещё не выгоняли
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 11:01
    +2
    уаф запретила играть в ЧУ футболистам, которые играли за клубы в т.н. лнр и днр. А кто играл и играет в РФ это не касается или они "особенные"?
    .
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 19.04.2021 11:00
    +1
    "Селезньов згоден грати тільки в УПЛ, його головною мотивацією залишається звання найкращого бомбардира в історії чемпіонату України. Для цього Євгену потрібно забити ще вісім голів у матчах УПЛ." - для того щоб стати найкращим бомбардиром і забити ще 8-10 голів то для цього Євгену просто потрібно перестати бухати.
    Верес вже фактично у вищій лізі (навряд чи розбазарять свій гандикап), але для побиття рекорду то як мінімум сезон потрібно грати, а то і цілих 2 сезони.
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 10:55
    +2
    это было ясно даже школьникам
    Ссылка
    Remark
    online
      Remark, 19.04.2021 10:52
    +2
    Клоун п лять***
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 10:52
    +4
    Pixelman, 19.04.2021 10:51
    Ой не думаю что Вирт настолько упоротый, что бы приглашать игрочелу этого
    Ну скорее всего у них есть кому пенки забивать и без мастера )
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.04.2021 10:51
    +5
    Ой не думаю что Вирт настолько упоротый, что бы приглашать игрочелу этого
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.04.2021 10:51
    +5
    Ой не думаю что Вирт настолько упоротый, что бы приглашать игрочелу этого
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 10:52
    +4
    Pixelman, 19.04.2021 10:51
    Ой не думаю что Вирт настолько упоротый, что бы приглашать игрочелу этого
    Ну скорее всего у них есть кому пенки забивать и без мастера )
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.04.2021 11:01
    +2
    Из Вереса его ещё не выгоняли
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 11:01
    +2
    уаф запретила играть в ЧУ футболистам, которые играли за клубы в т.н. лнр и днр. А кто играл и играет в РФ это не касается или они "особенные"?
    .
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 10:55
    +2
    это было ясно даже школьникам
    Ссылка
    Remark
    online
      Remark, 19.04.2021 10:52
    +2
    Клоун п лять***
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 19.04.2021 11:00
    +1
    "Селезньов згоден грати тільки в УПЛ, його головною мотивацією залишається звання найкращого бомбардира в історії чемпіонату України. Для цього Євгену потрібно забити ще вісім голів у матчах УПЛ." - для того щоб стати найкращим бомбардиром і забити ще 8-10 голів то для цього Євгену просто потрібно перестати бухати.
    Верес вже фактично у вищій лізі (навряд чи розбазарять свій гандикап), але для побиття рекорду то як мінімум сезон потрібно грати, а то і цілих 2 сезони.
    Ссылка
    shtolc18
    online
      shtolc18, 19.04.2021 11:41
    0
    Burevesynik, 19.04.2021 11:01
    уаф запретила играть в ЧУ футболистам, которые играли за клубы в т.н. лнр и днр. А кто играл и играет в РФ это не касается или они "особенные"?
    .
    По твоим словам выходит, что Зинченко не сможет играть в ЧУ, так понимаю?
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
    online
      Сергей Ксендзик, 19.04.2021 11:38
    0
    Я не думав, що він такий маньяк...))
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 19.04.2021 11:38
    0
    Это вряд ли, там люди на украинском языке говорят
    Ни один нормальный тренер/клуб не будут брать такого скандального чувака да и еще с странной мотивацией.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 11:24
    0
    salamanka1982, 19.04.2021 11:18
    лнр и днр незаконные бандформирования, а россия законные. так что не путай хер с пианино
    ну если законные, то тадыда...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 19.04.2021 11:18
    0
    Burevesynik, 19.04.2021 11:01
    уаф запретила играть в ЧУ футболистам, которые играли за клубы в т.н. лнр и днр. А кто играл и играет в РФ это не касается или они "особенные"?
    .
    лнр и днр незаконные бандформирования, а россия законные. так что не путай хер с пианино
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
      yatsiykvova, 19.04.2021 11:18
    0
    Прийдеться селезню ще 8р грати, щоб рекорд побити
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности