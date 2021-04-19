Жаждет побить рекорд! Селезнев провел переговоры с лидером Первой лиги

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнев, связанный контрактом с ковалевским клубом до 30 июня 2021 года, в новом сезоне может продолжить карьеру в «Вересе».
Сообщается, что такой вариант возможен в том случае, если коллектив из Ровно повысится в классе. Переговоры Селезнева с главным тренером «Вереса» Юрием Виртом уже состоялись.
Селезнев согласен играть только в УПЛ, его главной мотивацией остается звание лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины. Для этого Евгению нужно забить еще восемь голов в матчах УПЛ.
«Верес» лидирует в таблице Первой лиги с 48 очками. Команда из Ровно опережает на три пункта ближайшего преследователя, имея при этом два матча в запасе.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Ни один нормальный тренер/клуб не будут брать такого скандального чувака да и еще с странной мотивацией.
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Верес вже фактично у вищій лізі (навряд чи розбазарять свій гандикап), але для побиття рекорду то як мінімум сезон потрібно грати, а то і цілих 2 сезони.
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Верес вже фактично у вищій лізі (навряд чи розбазарять свій гандикап), але для побиття рекорду то як мінімум сезон потрібно грати, а то і цілих 2 сезони.
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Ни один нормальный тренер/клуб не будут брать такого скандального чувака да и еще с странной мотивацией.
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