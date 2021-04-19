Директор Немецкой лиги: «Осуждаю создание Суперлиги»

В Германии также против Суперлиги

  • 19.04.2021 10:38
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Директор Немецкой лиги: «Осуждаю создание Суперлиги»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт резко осудил создание Европейской Суперлиги.

«Немецкая футбольная лига против создания и функционирования Суперлиги. Экономические интересы топ-клубов Англии, Испании и Италии не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола. Суперлига — это удар по европейскому футболу, поэтому я поддерживаю инициативы УЕФА, АПЛ, Лиги 1 и Ла Лиги и осуждаю создание этого турнира», - написал Зайферт в Twitter.

Напомним, 12 клубов-грандов официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги, и это невероятный шаг для европейского футбола.

Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.

Решение о Суперлиге также раскритиковал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Источник — Официальный сайт Бундеслиги

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