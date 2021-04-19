Президент Ла Лиги: «Гуру Power Point выбрались из бара. Они получат ответ»

Хавьер Тебас жестко раскритиковал создание Европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 10:11
  • 2751 просмотр
  • 5 комментариев
Президент Ла Лиги: «Гуру Power Point выбрались из бара. Они получат ответ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Функционер не принимает это решение и обещает жесткий ответ.

«А вот и «гуру» Power Point-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и Ла Лига готовились — они (Суперлига прим.) получат ответ», — написал Тебас в Twitter.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было публично объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов. Еще 8 участников станут известны позже.

Турнир должен стартовать в августе 2021 года.

Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ожидается, что футбольные органы наложат санкции на участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 19.04.2021 11:15
    +1
    У світі міліони футболістів, їм треба десь всім грати, футбольный світ 20-ма клубами не закінчується, якщо УЄФА вижене і відсторонить футболістів від збірних, чемпіонати выключать клуби, то суперлізі кінець
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.04.2021 10:41
    -1
    самое главное что любой клуб который пригласят туда не думая согласится
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    sadandr
    online
      sadandr, 19.04.2021 10:35
    +6
    Владимир Копяк, 19.04.2021 10:23
    А кому потом будет нужна ЛЧ без ведущих клубов Европы? Эти соревнования ЛЧ превратятся в первенство помойки, да и соревнования ЛЕ надо будет прекращать за ненадобностью. Вот что делает жадность воров и мошенников УЕФА, ведь им давно предлагали модернизировать европейские соревнования, прекратить мошенничество при жеребьевках ЧЕ, ЛЧ и ЛЕ... Не поверили в то,что может произойти, слишком уверовали в свое могущество .... Но они забыли, что ВСЕ решает футбольная общественность Европы...
    Зауваження: найбагатші клуби не можуть бути "футбольная общественность Европы..."
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 10:23
    +1
    А кому потом будет нужна ЛЧ без ведущих клубов Европы? Эти соревнования ЛЧ превратятся в первенство помойки, да и соревнования ЛЕ надо будет прекращать за ненадобностью. Вот что делает жадность воров и мошенников УЕФА, ведь им давно предлагали модернизировать европейские соревнования, прекратить мошенничество при жеребьевках ЧЕ, ЛЧ и ЛЕ... Не поверили в то,что может произойти, слишком уверовали в свое могущество .... Но они забыли, что ВСЕ решает футбольная общественность Европы...
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 10:16
    +5
    ляяяя! во махач назревает!)Щас еще Италия подтянется)))
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 19.04.2021 10:35
    +6
    Владимир Копяк, 19.04.2021 10:23
    А кому потом будет нужна ЛЧ без ведущих клубов Европы? Эти соревнования ЛЧ превратятся в первенство помойки, да и соревнования ЛЕ надо будет прекращать за ненадобностью. Вот что делает жадность воров и мошенников УЕФА, ведь им давно предлагали модернизировать европейские соревнования, прекратить мошенничество при жеребьевках ЧЕ, ЛЧ и ЛЕ... Не поверили в то,что может произойти, слишком уверовали в свое могущество .... Но они забыли, что ВСЕ решает футбольная общественность Европы...
    Зауваження: найбагатші клуби не можуть бути "футбольная общественность Европы..."
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 10:16
    +5
    ляяяя! во махач назревает!)Щас еще Италия подтянется)))
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 19.04.2021 11:15
    +1
    У світі міліони футболістів, їм треба десь всім грати, футбольный світ 20-ма клубами не закінчується, якщо УЄФА вижене і відсторонить футболістів від збірних, чемпіонати выключать клуби, то суперлізі кінець
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 10:23
    +1
    А кому потом будет нужна ЛЧ без ведущих клубов Европы? Эти соревнования ЛЧ превратятся в первенство помойки, да и соревнования ЛЕ надо будет прекращать за ненадобностью. Вот что делает жадность воров и мошенников УЕФА, ведь им давно предлагали модернизировать европейские соревнования, прекратить мошенничество при жеребьевках ЧЕ, ЛЧ и ЛЕ... Не поверили в то,что может произойти, слишком уверовали в свое могущество .... Но они забыли, что ВСЕ решает футбольная общественность Европы...
    Ссылка
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