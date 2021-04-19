Президент Ла Лиги: «Гуру Power Point выбрались из бара. Они получат ответ»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Функционер не принимает это решение и обещает жесткий ответ.

«А вот и «гуру» Power Point-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и Ла Лига готовились — они (Суперлига прим.) получат ответ», — написал Тебас в Twitter.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было публично объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов. Еще 8 участников станут известны позже.

Турнир должен стартовать в августе 2021 года.

Создание Суперлиги публично осудили УЕФА и ФИФА. Ожидается, что футбольные органы наложат санкции на участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.