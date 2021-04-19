ФЕРГЮСОН: «Суперлига – отход от ценностей, которые мы исповедовали 70 лет»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о создании Европейской Суперлиги. 79-летний тренер ожидаемо раскритиковал новый турнир.

«Суперлига — это отход от всех ценностей, которые проповедовал футбол на протяжении последних 70 лет.

Я был игроком провинциальной команды в 60-х и тренировал «Абердин», но всегда представлял победу в Кубке обладателей кубков как покорение Эвереста», — сказал Фергюсон.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было публично объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов. Еще 8 участников станут известны позже.

Турнир должен стартовать в августе 2021 года.

Отметим, что создание турнира публично раскритиковали УЕФА и ФИФА, представители всех топовых лиг.

Ожидается, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов..