ФЕРГЮСОН: «Суперлига – отход от ценностей, которые мы исповедовали 70 лет»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о создании Европейской Суперлиги. 79-летний тренер ожидаемо раскритиковал новый турнир.
«Суперлига — это отход от всех ценностей, которые проповедовал футбол на протяжении последних 70 лет.
Я был игроком провинциальной команды в 60-х и тренировал «Абердин», но всегда представлял победу в Кубке обладателей кубков как покорение Эвереста», — сказал Фергюсон.
Напомним, что в ночь на 19 апреля было публично объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов. Еще 8 участников станут известны позже.
Турнир должен стартовать в августе 2021 года.
Отметим, что создание турнира публично раскритиковали УЕФА и ФИФА, представители всех топовых лиг.
Ожидается, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов..
Источник — Reuters
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