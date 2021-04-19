ФЕРГЮСОН: «Суперлига – отход от ценностей, которые мы исповедовали 70 лет»

Легендарный тренер прокомментировал революционное решение клубов

  • 19.04.2021 10:50
  • 1618 просмотров
  • 0 комментариев
ФЕРГЮСОН: «Суперлига – отход от ценностей, которые мы исповедовали 70 лет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о создании Европейской Суперлиги. 79-летний тренер ожидаемо раскритиковал новый турнир.

«Суперлига — это отход от всех ценностей, которые проповедовал футбол на протяжении последних 70 лет.

Я был игроком провинциальной команды в 60-х и тренировал «Абердин», но всегда представлял победу в Кубке обладателей кубков как покорение Эвереста», — сказал Фергюсон.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было публично объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов. Еще 8 участников станут известны позже.

Турнир должен стартовать в августе 2021 года.

Отметим, что создание турнира публично раскритиковали УЕФА и ФИФА, представители всех топовых лиг.

Ожидается, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов..

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Reuters

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности