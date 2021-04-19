Рио ФЕРДИНАНД о Суперлиге: «Богачи устроили войну, это позор»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал анонс о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 топ-клубов.

19 апреля высказался о создании клубной Суперлиги.

«Богачи устроили войну с футболом, это позор. Они устроили закрытый клуб для денежных мешков. Богатые становятся еще богаче, об остальных вообще никто не думает», — сказал Фердинанд.

Напомним, которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ране сообщалось, что все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов.