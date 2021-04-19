В матче 18-го тура Второй лиги Украины Б «Кривбасс» из Кривого Рога разгромил симферопольскую «Таврию» со счетом 5:0.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Кривбасс).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Черний (Кривбасс).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Рябов (Кривбасс).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Кривбасс).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua
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