Кривбасс – Таврия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля в 15:00 проходит поединок 18-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матчу «Кривбасс» – «Таврия».
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Кривбасс).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua
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