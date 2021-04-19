В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Бёрнли).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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