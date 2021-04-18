Манчестер Юнайтед обыграл Бернли

В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Бернли» со счетом 3:1.
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 3:1
Голы: Гринвуд, 48, 84, Кавани, 90 — Тарковски, 50
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред (Кавани, 46), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (ван де Бек, 84).
«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Родригес, 88), Браунхилл (Выдра, 88), Макнил, Вуд.
Предупреждения: Уан-Биссака (26), Корк (57), Тарковски (89).
Источник — Sport.ua
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