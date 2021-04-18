32-й тур
Ман Юнайтед
3 : 1
Бёрнли
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед обыграл Бернли

Гринвуд отметился дублем

  • 18.04.2021 19:54
  • 209 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед обыграл Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 3:1
Голы: Гринвуд, 48, 84, Кавани, 90 — Тарковски, 50

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред (Кавани, 46), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (ван де Бек, 84).
«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Родригес, 88), Браунхилл (Выдра, 88), Макнил, Вуд.
Предупреждения: Уан-Биссака (26), Корк (57), Тарковски (89).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 20:11
    0
    Пять лет не могли дома выиграть у Бордовых и 9 ничьих раскатали.
    Закончилась лавочка.)
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 20:11
    0
    Пять лет не могли дома выиграть у Бордовых и 9 ничьих раскатали.
    Закончилась лавочка.)
    Ссылка
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