В воскресенье, 18 апреля, состоится поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Уле Гуннара Сульшера накануне вышла в полуфинал Лиги Европы, дважды обыграв испанскую «Гранаду» с одинаковым счетом 2:0, а потому подходит к предстоящему матчу в хорошем настроении. Да и в Премьер-лиге у «красных дьяволов» победная серия из четырех матчей кряду. Последний раз проигрывали они в чемпионате еще в конце января от «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, имея отрыв в семь очков от третьего, на котором «Лестер». Вряд ли за 7 туров до конца чемпионата что-то изменится, а потому клуб сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы. Но и в Премьер-лиге сохранить за собой вторую строчку очень важно, а потому терять очки в матчах с аутсайдерами крайне нежелательно.

«Бернли»

Команда Шона Дайча о еврокубках пока может только мечтать. В прошлом сезоне «бордовые» финишировали на десятом месте, а в этом пока ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. После 31 тура у «Бернли» 16 место с 33 очками в активе. Впрочем, над зоной вылета есть неплохой гандикап в семь баллов.

В последних двух поединках подопечные Дайча не набрали ни одного очка, однако перед тем сенсационно обыграли «Эвертон» в Ливерпуле (2:1). Букмекеры не верят, что «Бордовым» по силам взять очки в предстоящем поединке, а на их победу и вовсе предлагают коэффициент 9.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Фернандес, Погба, Рэшфорд, Кавани.

«Бернли»: Пикок-Фаррелл – Лоутон, Тарковски, Бен Ми, Питерс, Гудмундссон, Вэствуд, Браунхилл, Макнил, Выдра, Вуд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

18 апреля, воскресенье