Ихеаначо решает. Лестер вышел в финал Кубка Англии, переиграв Саутгемптон

«Лестер» вышел в финал Кубка Англии, переиграв Саутгемптон (1:0).
Единственный гол в полуфинале забил Келечи Ихеаначо.
В решающем матче 15 мая в Лондоне «Лисы» будут играть против «Челси», который днем ранее переиграл «Ман Сити» (1:0).
Кубок Англии. 1/2 финала
«Лестер» – «Саутгемптон» – 1:0
Гол: Ихеаначо, 55.
Предупреждения: Диалло, 5. Чаглар Сеюнджю, 49. Уокер-Питерс, 90+1.
Судья: Кавана.
18 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».
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Источник — Sport.ua
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