В воскресенье, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором сыграют «Лестер» и «Саутгемптон». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по Киеву.

«Лестер»

Команда Брендана Роджерса в прошлом сезоне Премьер-лиги заняла пятое место, из-за чего не сумела выйти в Лигу чемпионов, поэтому в этом году главной задачей является попадание в топ-4 в чемпионате для возвращения в престижнейший турнир. Однако и шанс впервые в истории выиграть Кубок Англии упускать, разумеется, нельзя. «Лестер» четыре раза играл в финале и во всех случаях проигрывал, но было это еще в середине XX века.

За 7 туров до конца чемпионата подопечные Роджерса занимают третье место, но гандикап над пятым составляет всего два балла, так что вся борьба за топ-4 еще впереди. На пути к полуфиналу Кубка «Лисы» прошли «Сток Сити» (4:0), «Брентфорд» (3:1), «Брайтон» (1:0) и грозный «Манчестер Юнайтед» (3:1). Все победы были одержаны уверенно, а потому неудивительно, что «Лестер» считается серьезным претендентом на завоевание трофея.

«Саутгемптон»

«Святые», в отличие от «Лисов», однажды уже выигрывали Кубок Англии, но произошло это еще в далеком 1976 году. Команда Ральфа Хазенхюттля вышла в полуфинал после того, как разгромила в 1/4 «Борнмут» (3:0), а перед тем из турнира были выбиты «Шрусбери Таун» (2:0), лондонский «Арсенал» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:0). Из четверки полуфиналистов именно «Саутгемптон» на бумаге считается явным аутсайдером.

В чемпионате подопечные Хазенхюттля за еврокубковую зону борьбу не ведут, но и зона вылета им не угрожает, а потому два кубковых матча для них – самые важные в сезоне. Если им удастся пройти «Лестер», то в финале предстоит помериться силами с победителем противостояния между «Челси» и «Манчестер Сити». Оба клуба являются полуфиналистами нынешнего сезона Лиги чемпионов, а потому их сопернику по решающему поединку в Кубке будет несладко.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель – Амарти, Эванс, Фофана, Рикардо, Тилеманс, Ндиди, Кастань, Ихеаначо, Прает, Варди.

«Саутгемптон»: Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертранд, Армстронг, Уорд-Проуз, Дьялло, Уолкотт, Ингз, Редмонд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лестер» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

18 апреля, воскресенье