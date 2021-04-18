Остап МАРКЕВИЧ: «В матче с Олимпиком у нас многое не получилось»

В матче 22-го тура УПЛ «Мариуполь» поделил очки с «Олимпиком».

«Сложно дать анализ по горячим следам. Возможно, после забитого гола игроки подумали, что все будет легко. Особенно учитывая то обстоятельство, что соперник до этого проиграл все матчи. Будем разговаривать с командой, будем задавать вопросы. Так быть не должно. Мы отошли от своей игры, от своего направления в игре с мячом. Нужно было играть в 1-2 касания, а мы играли в несколько. Во втором тайме отодвинули игру от своих ворот, но все равно бывают такие дни, когда все отскоки и рикошеты падают в ноги соперникам. Так бывает.

Поменял Очеретько не из-за пенальти, просто он не вошел в игру. Это молодость. Для того, чтобы играть с такими командами, как «Олимпик», где выступают уже сформированные футболисты, нужно быть готовыми. А мы занимаемся тем, что воспитываем. Это техника, психология, все одно целое. Мы готовим их, чтобы они играли не так, как сегодня. У нас многое не получилось сегодня.

Почему играем в Харькове? Здесь лучше поле. Не хочу никого обижать, но как можно демонстрировать хороший футбол, когда у нас на всю Украину три поля нормальных. Поэтому так получилось? Здесь хорошее поле, одно удовольствие играть», - сказал Остап Маркевич.

«Мариуполь» после 22-го тура имеет в активе 22 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.