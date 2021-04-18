Турнирная таблица УПЛ. Кто от Украины попадет в еврокубки?

16–18 апреля прошли матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
В центральном матче тура «Динамо» победило «Шахтер» (1:0) и оторвалось на 10 очков за 4 тура до конца. Третье место занимает луганская «Заря», ее преследуют «Ворскла», «Десна», «Колос». Ниже приведены результаты 22-го тура и турнирная таблица.
Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:
- Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [вероятнее всего – Динамо]
- Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер]
- Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [возможно – Заря]
- Лига конференций (квалификация Q3): 3-е или 4-е место ЧУ [Заря, Ворскла, Десна]
- Лига конференций (квалификация Q2): 4-е или 5-е место ЧУ [Ворскла, Десна, Колос]
УПЛ. 22-й тур
16 апреля
- Львов – Александрия – 3:1
17 апреля
- Минай – Десна Чернигов – 3:1
- Ворскла Полтава – Заря Луганск – 4:2
- Шахтер Донецк – Динамо Киев – 0:1
18 апреля
- Ингулец Петрово – Рух Львов – 0:0
- Мариуполь – Олимпик Донецк – 1:1
- Колос Ковалевка – Днепр-1 – 1:1
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Источник — Sport.ua
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