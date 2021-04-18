ФОТО. Малиновский - герой Аталанты

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал героем пединка 31-го тура чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса» (1:0).
Малиновский вышел на замену вместо Мехле на 72-й минуте встречи, а на 87-й минуте забил единственный гол в матче.
А в предыдущих 3 турах у Руслана Малиновского было 5 голевых передач.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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