Колос – Днепр-1. Костышин и Йовичевич назвали стартовые составы на матч

18 апреля в 19:30 проходит матч 22-го тура УПЛ «Колос» – «Днепр-1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Милько, Богданов, Д.Костышин, Чурко, Лысенко.
«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Назаренко, Игнатенко, Цуриков, Чуже, Когут, Хобленко.
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Источник — Sport.ua
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