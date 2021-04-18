Колос – Днепр-1. Костышин и Йовичевич назвали стартовые составы на матч

Поединок 22-го тура УПЛ начнется 18 апреля в 19:30

  • 18.04.2021 19:08
  • 712 просмотров
  • 1 комментарий
Колос – Днепр-1. Костышин и Йовичевич назвали стартовые составы на матч
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

18 апреля в 19:30 проходит матч 22-го тура УПЛ «Колос» – «Днепр-1».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Милько, Богданов, Д.Костышин, Чурко, Лысенко.

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Назаренко, Игнатенко, Цуриков, Чуже, Когут, Хобленко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 18.04.2021 19:15
    +1
    Вперёд Днепр!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.04.2021 19:15
    +1
    Вперёд Днепр!!!
    Ссылка
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