В поединке 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» на выезде обыграла «Вольфсбург» со счетом 3:2.
Видео голов и обзор матча.
«Вольфсбург» — «Бавария» — 2:3
Голы: Вегхорст, 35, Филипп, 54 — Мусиала, 15, 37, Чупо-Мотинг, 24
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Филипп (Вольфсбург).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Вольфсбург).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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