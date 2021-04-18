29-й тур
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург — Бавария — 2:3. Видео голов и обзор матча

Мюнхенская команда одержала очередную победу в Бундеслиге

  • 18.04.2021 16:15
  • 416 просмотров
  • 0 комментариев
Вольфсбург — Бавария — 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» на выезде обыграла «Вольфсбург» со счетом 3:2.

Видео голов и обзор матча.

«Вольфсбург» — «Бавария» — 2:3
Голы: Вегхорст, 35, Филипп, 54 — Мусиала, 15, 37, Чупо-Мотинг, 24

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Филипп (Вольфсбург).
37' ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
35' ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Вольфсбург).
24' ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
15' ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности