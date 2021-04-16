Вольфсбург – Бавария. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги Германии «Вольфсбург» – «Бавария»:

«Сможет ли «Бавария» после вылета из Лиги чемпионов победить? Немцы есть немцы. Бундеслига – непредсказуемый чемпионат. Там всякое может быть, но «Бавария» стоит особняком. Если «Боруссию» Дортмунд периодически лихорадит, то «Бавария» всегда играет стабильно, и она всегда на хорошем счету.

Но удивляет «Вольфсбург», а именно место которое он занимает. «Волки» сейчас идут третьими, а сразу за ними расположился «Айнтрахт». «Вольфсбург» захочет зацепиться за очки в матче с «Баварией», хотя они и так прыгнули выше головы. Но, как говорят, аппетит приходит во время еды, а значит «Вольфсбург» захочет большего.

«Бавария» – опытная команда. Я думаю, что после вылета из Лиги чемпионов никакого разочарования внутри мюнхенской команды не будет, руки никто не будет опускать. Потому «Бавария» – фаворит этой встречи. Могут быть сюрпризы, но, мне кажется, мюнхенцы выиграют», – сказал Федецкий.

Матч «Вольфсбург» – «Бавария» состоится 17 апреля. Начало встречи – в 16:30.