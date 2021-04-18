Пять выводов после матча Шахтер – Динамо

Валерий Василенко отдает должное прагматичности Луческу и не понимает Каштру

  • 18.04.2021 11:00
  • 1973 просмотра
  • 5 комментариев
Пять выводов после матча Шахтер – Динамо
© ФК Динамо

Если говорить с точки зрения содержания, зрелищности и даже по нерву игры, то больше на статус Класичного в 22-м туре претендовал матч в Полтаве, где встретились «Ворскла» и «Заря». Но статус главного матча сезона у нас однозначно и навечно зафрахтован динамовцами и «горняками», стало быть, о матче грандов и поговорим.

Честно, увиденное на «Олимпийском» разочаровало. Ну, ребята, три удара на двоих в створ ворот – этого мало. Ничтожно мало. Да и неинтересно, в общем-то, было. Но главное, все же, в другом: в таких матчах решаются очень серьезные турнирные и статусные задачи. И эти задачи были решены. Ниже – о решенных задачах. И нерешенных тоже. В общем, эмоциональные выводы из увиденного.

1. «Динамо»: чемпион


ФК Динамо

До игры отрыв киевлян от дончан составлял семь очков, после игры – уже целых десять. Учитывая, что играть осталось лишь четыре тура, можно уже смело начинать поздравлять «бело-синих» с вожделенным титулом. Уверен, что уже в следующий уик-энд, в домашней игре против «Ингульца», команда Луческу де-юре оформит чемпионство. Заслуженное, уверенное, отнюдь не «картонное».

2. «Шахтер»: что это было?

«Горнякам» нужна была лишь победа. Возможно, они и понимали, что в итоге «Динамо» титул не упустит, но точно хотели возродить хотя бы на чуть-чуть чемпионскую интригу. Помните, что сказал нынешний капитан «Шахтера» Степаненко перед игрой? Дескать, нам победа нужна скорее с имиджевой стороны. После игры Тарас скажет: «никаких оправданий и объяснений». И правда, объяснить происходящее с точки зрения болельщика «Шахтера» невозможно. Круче всех, на мой взгляд, это сделал в эфире телеканала «Футбол», по горячим следам, бывший форвард «горняков» Белик. Реагируя на «философствования» Каштру, Алексей, не выдержав, употребив крепкое слово, сказал, мол, «Шахтеру» нужно было не в шахматы играть с «Динамо», а в «Чапаева». И правда, формально все еще действующему чемпиону страны явно не хватало настроя, мотивации. Сложилось такое впечатление, что это именно у «оранжево-черных» семь очков преимущества. Да какие там семь – все семнадцать. Первая треть первой половины игры – вот и все, где «Шахтер» хотя бы сколько-нибудь был убедительным. Остальное время матча номинальные хозяева отбывали номер.  

3. Катерина Монзуль: «отлично»

Накануне игры довелось немало услышать о «Катрусином кинозале». Мол, главный арбитр встречи Катерина Монзуль превратит игру в сплошной просмотр «телевизора». Ничего подобного: Монзуль отсудила матч практически идеально. Уже с первых минут арбитр дала понять, что, с одной стороны, лишний раз свистеть не будет, даст побороться, а с другой – нарушения будет определять четко и быстро. И в дальнейшем из этой парадигмы она не вышла. Фол со стороны Антонио против Андриевского, в моменте с пенальти, «нашла» оперативно. Да, подсказка арбитра ВАР Балакина понадобилась, но смотреть «телевизор» не пошла.

В моменте с якобы фолом Родригеша против Мораеса четко разобралась, что фола не было. Не было и пенальти. Не назначила пенальти и в эпизоде, когда мяч угодил в руку защитнику динамовцев Попову, ибо перед тем было нарушение со стороны Мораеса. Опять-таки, не повелась на картинное падение Буяльского в штрафной «горняков»: одиннадцатиметрового не было. Все желтые карточки – по делу. Вы все еще недоумеваете, почему именно женщина судит наше класико?

4. Луческу: красавчик


ФК Динамо

«Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот», - вот главное из послематчевых слов главного тренера «Динамо». Луческу отлично подготовился к матчу. Вспоминая слова того же Белика, «в шахматы Мирчу переиграть фактически нереально». В опорную зону румын поставил Андриевского и Шепелева, и они «перекусили» своих оппонентов. Дисциплина на всех участках поля, порядок в обороне, быстрый переход от одной игровой фазы к другой – вроде бы все прогнозировано и не мудрено, но все это сработало на «ура». Визави тренера «Динамо» не нашел противоядия.

5. Каштру: с вещами на выход  

Повторюсь: во что играл «Шахтер», как именно команда пыталась или хотела победить – для меня это секрет за семью замками. То, что говорил Каштру после матча, о каких-то навесах на Соломона, это, извините, бред. Главный тренер «горняков» не сумел ни морально, ни функционально подготовить, настроить свою команду на главную игру второго круга. Стерильное владение мячом в первые пятнадцать минут игры – вот и все, чем запомнилась донецкая команда в этом матче. А дальше было сплошное хождение по мукам, бесполезное и кастрированное по своей сути. После матча португалец заявит, что не боится отставки, мол, привык работать в таких сложных условиях и обстоятельствах. Это его право. Но пусть уйдет. Дать больше этой команде, на мой взгляд, он уже не может.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 18.04.2021 11:22
    +1
    Победила сильнейшая команда Украины и это нужно принять
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 18.04.2021 11:17
    +1
    Сказано все по делу! Что касается Монзуль, то видимо не было прямых указаний из ахметовского ФФУ и скрытой материальной поддержки из клуба Ахметова , финансовой заинтересованности, поэтому она отсудила все по правилам, как требуется от главного арбитра.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:14
    0
    мафия из уаф---на сколько дисквалифицируют белика за мат
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:13
    -3
    катрусин кинозал наварил---чистый пеналь в ворота бомжей не поставила
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2021 11:08
    -1
    Валера а мне интересно другое кто заменит Мораеса Дентинью Марлоса Степаненко Кривцова Пятова Исмаили Коноплянку Алана Патрика Болбата Малышева Сиприано.
    Это 12 игроков.
    Будет ли возврат из Марика игроков?
    Если будет тренер не пориугало говорящий что будет с бразильцами?
    Ох интересно.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 18.04.2021 11:22
    +1
    Победила сильнейшая команда Украины и это нужно принять
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 18.04.2021 11:17
    +1
    Сказано все по делу! Что касается Монзуль, то видимо не было прямых указаний из ахметовского ФФУ и скрытой материальной поддержки из клуба Ахметова , финансовой заинтересованности, поэтому она отсудила все по правилам, как требуется от главного арбитра.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:14
    0
    мафия из уаф---на сколько дисквалифицируют белика за мат
    Ссылка
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