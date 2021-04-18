Пять выводов после матча Шахтер – Динамо

Если говорить с точки зрения содержания, зрелищности и даже по нерву игры, то больше на статус Класичного в 22-м туре претендовал матч в Полтаве, где встретились «Ворскла» и «Заря». Но статус главного матча сезона у нас однозначно и навечно зафрахтован динамовцами и «горняками», стало быть, о матче грандов и поговорим.

Честно, увиденное на «Олимпийском» разочаровало. Ну, ребята, три удара на двоих в створ ворот – этого мало. Ничтожно мало. Да и неинтересно, в общем-то, было. Но главное, все же, в другом: в таких матчах решаются очень серьезные турнирные и статусные задачи. И эти задачи были решены. Ниже – о решенных задачах. И нерешенных тоже. В общем, эмоциональные выводы из увиденного.

1. «Динамо»: чемпион



ФК Динамо

До игры отрыв киевлян от дончан составлял семь очков, после игры – уже целых десять. Учитывая, что играть осталось лишь четыре тура, можно уже смело начинать поздравлять «бело-синих» с вожделенным титулом. Уверен, что уже в следующий уик-энд, в домашней игре против «Ингульца», команда Луческу де-юре оформит чемпионство. Заслуженное, уверенное, отнюдь не «картонное».

2. «Шахтер»: что это было?

«Горнякам» нужна была лишь победа. Возможно, они и понимали, что в итоге «Динамо» титул не упустит, но точно хотели возродить хотя бы на чуть-чуть чемпионскую интригу. Помните, что сказал нынешний капитан «Шахтера» Степаненко перед игрой? Дескать, нам победа нужна скорее с имиджевой стороны. После игры Тарас скажет: «никаких оправданий и объяснений». И правда, объяснить происходящее с точки зрения болельщика «Шахтера» невозможно. Круче всех, на мой взгляд, это сделал в эфире телеканала «Футбол», по горячим следам, бывший форвард «горняков» Белик. Реагируя на «философствования» Каштру, Алексей, не выдержав, употребив крепкое слово, сказал, мол, «Шахтеру» нужно было не в шахматы играть с «Динамо», а в «Чапаева». И правда, формально все еще действующему чемпиону страны явно не хватало настроя, мотивации. Сложилось такое впечатление, что это именно у «оранжево-черных» семь очков преимущества. Да какие там семь – все семнадцать. Первая треть первой половины игры – вот и все, где «Шахтер» хотя бы сколько-нибудь был убедительным. Остальное время матча номинальные хозяева отбывали номер.

3. Катерина Монзуль: «отлично»

Накануне игры довелось немало услышать о «Катрусином кинозале». Мол, главный арбитр встречи Катерина Монзуль превратит игру в сплошной просмотр «телевизора». Ничего подобного: Монзуль отсудила матч практически идеально. Уже с первых минут арбитр дала понять, что, с одной стороны, лишний раз свистеть не будет, даст побороться, а с другой – нарушения будет определять четко и быстро. И в дальнейшем из этой парадигмы она не вышла. Фол со стороны Антонио против Андриевского, в моменте с пенальти, «нашла» оперативно. Да, подсказка арбитра ВАР Балакина понадобилась, но смотреть «телевизор» не пошла.

В моменте с якобы фолом Родригеша против Мораеса четко разобралась, что фола не было. Не было и пенальти. Не назначила пенальти и в эпизоде, когда мяч угодил в руку защитнику динамовцев Попову, ибо перед тем было нарушение со стороны Мораеса. Опять-таки, не повелась на картинное падение Буяльского в штрафной «горняков»: одиннадцатиметрового не было. Все желтые карточки – по делу. Вы все еще недоумеваете, почему именно женщина судит наше класико?

4. Луческу: красавчик



ФК Динамо

«Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот», - вот главное из послематчевых слов главного тренера «Динамо». Луческу отлично подготовился к матчу. Вспоминая слова того же Белика, «в шахматы Мирчу переиграть фактически нереально». В опорную зону румын поставил Андриевского и Шепелева, и они «перекусили» своих оппонентов. Дисциплина на всех участках поля, порядок в обороне, быстрый переход от одной игровой фазы к другой – вроде бы все прогнозировано и не мудрено, но все это сработало на «ура». Визави тренера «Динамо» не нашел противоядия.

5. Каштру: с вещами на выход

Повторюсь: во что играл «Шахтер», как именно команда пыталась или хотела победить – для меня это секрет за семью замками. То, что говорил Каштру после матча, о каких-то навесах на Соломона, это, извините, бред. Главный тренер «горняков» не сумел ни морально, ни функционально подготовить, настроить свою команду на главную игру второго круга. Стерильное владение мячом в первые пятнадцать минут игры – вот и все, чем запомнилась донецкая команда в этом матче. А дальше было сплошное хождение по мукам, бесполезное и кастрированное по своей сути. После матча португалец заявит, что не боится отставки, мол, привык работать в таких сложных условиях и обстоятельствах. Это его право. Но пусть уйдет. Дать больше этой команде, на мой взгляд, он уже не может.