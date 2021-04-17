В воскресенье, 18 апреля, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» сыграет против донецкого «Олимпика».

Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 17:00.

«Мариуполь» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.