В воскресенье, 18 апреля, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» сыграет против донецкого «Олимпика».
Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 17:00.
«Мариуполь» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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