Луиш КАШТРУ: «Думаю, чемпионат для Шахтера уже завершен»

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков. Игру прокомментировал наставник Луиш Каштру.

«Да, в этих шахматах «Шахтер» проиграл. Мы прекрасно понимали, что нельзя полностью идти в атаку, учитывая наши вопросы в обороне. Марлос и Соломон должны были расположиться между линиями соперника, но не все удавалось так, как хотелось. У соперника была возможность глубоко обороняться, не открывая нам зоны. Была очень тактическая игра практически без моментов у обеих команд. Как и хотело «Динамо».

«Нам не удалось практически ни одной подачи и прострела сделать. Не удавалось вскрыть оборону. И включился психологический фактор, ведь «Динамо» имело перевес в 7 очков, тогда как нам нужно было сокращать отрыв. Для нас это практически решающий матч, а «Динамо» могло рассматривать поединок как просто очередную игру».

«Думаю, уже чемпионат завершен. Отсутствие Алана Патрика? Он травмирован. Как и Исмаили с Коноплянкой. В целом, мы потеряли стабильность в сезоне, что и стало фатальным», - сказал Каштру.