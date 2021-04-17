Луиш КАШТРУ: «Думаю, чемпионат для Шахтера уже завершен»

Наставник «Шахтера» прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 17.04.2021 22:07
  • 6385 просмотров
  • 10 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Думаю, чемпионат для Шахтера уже завершен»
© shakhtar.com

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков. Игру прокомментировал наставник Луиш Каштру.

«Да, в этих шахматах «Шахтер» проиграл. Мы прекрасно понимали, что нельзя полностью идти в атаку, учитывая наши вопросы в обороне. Марлос и Соломон должны были расположиться между линиями соперника, но не все удавалось так, как хотелось. У соперника была возможность глубоко обороняться, не открывая нам зоны. Была очень тактическая игра практически без моментов у обеих команд. Как и хотело «Динамо».

«Нам не удалось практически ни одной подачи и прострела сделать. Не удавалось вскрыть оборону. И включился психологический фактор, ведь «Динамо» имело перевес в 7 очков, тогда как нам нужно было сокращать отрыв. Для нас это практически решающий матч, а «Динамо» могло рассматривать поединок как просто очередную игру».

«Думаю, уже чемпионат завершен. Отсутствие Алана Патрика? Он травмирован. Как и Исмаили с Коноплянкой. В целом, мы потеряли стабильность в сезоне, что и стало фатальным», - сказал Каштру.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(37 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 17.04.2021 23:11
    0
    Пора домой в вику гимарой!!! или уменьшить апетиты и взять какой то клуб из первой или второй лиги в украине. Топ уровень не его.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 22:53
    0
    преимущество в владении мячом же было. Надо развивать и продолжать в том же духе. Денисов подтвердит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 22:44
    0
    португал конечно по турнирам знатно сыграл О/3
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 17.04.2021 22:43
    +1
    Для Каштру карьера в Украине, тоже походу завершена... Но спасибо за прошлый сезон!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.04.2021 22:35
    0
    Аста ла віста, Каштру!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 22:22
    0
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 17.04.2021 22:22
    -2
    Символическое фото с чемоданом и пальто)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.04.2021 22:15
    +6
    Пора гнать Ахметова ссаными тряпками и поставить Илью Киву.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 22:10
    +8
    Ничего мистер Каштру, в следующем сезоне ещё будет возможность попробовать заново
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 22:09
    +8
    жди агробизнес
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 22:10
    +8
    Ничего мистер Каштру, в следующем сезоне ещё будет возможность попробовать заново
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 22:09
    +8
    жди агробизнес
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.04.2021 22:15
    +6
    Пора гнать Ахметова ссаными тряпками и поставить Илью Киву.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 17.04.2021 22:43
    +1
    Для Каштру карьера в Украине, тоже походу завершена... Но спасибо за прошлый сезон!
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 17.04.2021 23:11
    0
    Пора домой в вику гимарой!!! или уменьшить апетиты и взять какой то клуб из первой или второй лиги в украине. Топ уровень не его.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 22:53
    0
    преимущество в владении мячом же было. Надо развивать и продолжать в том же духе. Денисов подтвердит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 22:44
    0
    португал конечно по турнирам знатно сыграл О/3
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 17.04.2021 22:35
    0
    Аста ла віста, Каштру!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 22:22
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности