Жажа КОЭЛЬО: «Очень хочу завершить карьеру в Металлисте»

35-летний бразильский форвард Жажа Коэльо прокомментировал информацию о том, что Александр Ярославский хочет возродить его бывший клуб, «Металлист»:
«Наслышан о том, что в Харькове Ярославский собирается воскресить «Металлист». У меня есть непреодолимое желание завершить карьеру в клубе, где был идолом.
Я сохранил прекрасные отношение с руководством и жду, что мне, может быть, предложат контракт. Я бы очень хотел завершить карьеру в клубе, где ко мне с такой любовью и теплотой относились болельщики».
Коэльо выступал за «Металлист» в 2008-2010 и 2013-2014 годах. Сейчас форвард является свободным агентом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.