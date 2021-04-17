Жажа КОЭЛЬО: «Очень хочу завершить карьеру в Металлисте»

35-летний бразильский форвард Жажа Коэльо прокомментировал информацию о том, что Александр Ярославский хочет возродить его бывший клуб, «Металлист»:

«Наслышан о том, что в Харькове Ярославский собирается воскресить «Металлист». У меня есть непреодолимое желание завершить карьеру в клубе, где был идолом.

Я сохранил прекрасные отношение с руководством и жду, что мне, может быть, предложат контракт. Я бы очень хотел завершить карьеру в клубе, где ко мне с такой любовью и теплотой относились болельщики».

Коэльо выступал за «Металлист» в 2008-2010 и 2013-2014 годах. Сейчас форвард является свободным агентом.