Жажа КОЭЛЬО: «Очень хочу завершить карьеру в Металлисте»

Бразильский форвард ждет предложения от Александра Ярославского

  • 17.04.2021 20:51
  • 3393 просмотра
  • 3 комментария
Жажа КОЭЛЬО: «Очень хочу завершить карьеру в Металлисте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жажа Коэльо

35-летний бразильский форвард Жажа Коэльо прокомментировал информацию о том, что Александр Ярославский хочет возродить его бывший клуб, «Металлист»:

«Наслышан о том, что в Харькове Ярославский собирается воскресить «Металлист». У меня есть непреодолимое желание завершить карьеру в клубе, где был идолом. 

Я сохранил прекрасные отношение с руководством и жду, что мне, может быть, предложат контракт. Я бы очень хотел завершить карьеру в клубе, где ко мне с такой любовью и теплотой относились болельщики».

Коэльо выступал за «Металлист» в 2008-2010 и 2013-2014 годах. Сейчас форвард является свободным агентом.

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(14 голосов)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 17.04.2021 21:46
    +2
    Давай Жажа приезжай и Золото поднимем!
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    Saar
      Saar, 17.04.2021 21:39
    -1
    Давай Шахту, там якраз ігроки твого рівня😆😆😆😆
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.04.2021 21:30
    0
    ключевое слово-контракт
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    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 17.04.2021 21:46
    +2
    Давай Жажа приезжай и Золото поднимем!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.04.2021 21:30
    0
    ключевое слово-контракт
    Ссылка
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