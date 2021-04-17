Шахтер Донецк

17 апреля в 19:30 состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.