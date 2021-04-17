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Динамо Киев
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Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Центральный матч 22-го тура УПЛ начнется в Киеве 17 апреля в 19:30

  • 17.04.2021 19:25
  • 11822 просмотра
  • 7 комментариев
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

17 апреля в 19:30 состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

 

📺 Видеотрансляция

 

События матча
34' ГОЛ ! С пенальти забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.04.2021 19:44
    0
    VILytvyn, 17.04.2021 19:27
    Прохання до президентів обох клубів такі матчі показувати на загально доступних канал, а не Футбол 1 и 2.Завсім ніхто з широкого загалу матчу не побачать. Шкода
    так вони за кордон по 3 бакса матч продають!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 19:36
    0
    VILytvyn, 17.04.2021 19:27
    Прохання до президентів обох клубів такі матчі показувати на загально доступних канал, а не Футбол 1 и 2.Завсім ніхто з широкого загалу матчу не побачать. Шкода
    Вот правда 100%.
    Никогда не задумывался из Киева об этом.
    Но случайно на 100 км от Киева отъехалипри всей инфраструктуре кАналов нет.
    2+2 был.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 17.04.2021 19:33
    0
    Судейская бригада настолько тупая что даже гимна страны не знают, дичь, стоят как будто с небес спустились.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 19:31
    0
    хоть мудаки и запороли трансляцию исполнения гимна, чертовски приятно не видеть ракицкого с постной рожей
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 19:30
    0
    Дмитрий Топалов, 17.04.2021 19:24
    Ссилку хтось зкине?
    https://myfootball.top/1117216-shahter-dinamo-kiev-pryamaya-translyaciya-17
    -aprelya.html
    Ссылка
    VILytvyn
    online
      VILytvyn, 17.04.2021 19:27
    0
    Прохання до президентів обох клубів такі матчі показувати на загально доступних канал, а не Футбол 1 и 2.Завсім ніхто з широкого загалу матчу не побачать. Шкода
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
      Дмитрий Топалов, 17.04.2021 19:24
    0
    Ссилку хтось зкине?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.04.2021 19:44
    0
    VILytvyn, 17.04.2021 19:27
    Прохання до президентів обох клубів такі матчі показувати на загально доступних канал, а не Футбол 1 и 2.Завсім ніхто з широкого загалу матчу не побачать. Шкода
    так вони за кордон по 3 бакса матч продають!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 19:36
    0
    VILytvyn, 17.04.2021 19:27
    Прохання до президентів обох клубів такі матчі показувати на загально доступних канал, а не Футбол 1 и 2.Завсім ніхто з широкого загалу матчу не побачать. Шкода
    Вот правда 100%.
    Никогда не задумывался из Киева об этом.
    Но случайно на 100 км от Киева отъехалипри всей инфраструктуре кАналов нет.
    2+2 был.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 17.04.2021 19:33
    0
    Судейская бригада настолько тупая что даже гимна страны не знают, дичь, стоят как будто с небес спустились.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 19:31
    0
    хоть мудаки и запороли трансляцию исполнения гимна, чертовски приятно не видеть ракицкого с постной рожей
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 19:30
    0
    Дмитрий Топалов, 17.04.2021 19:24
    Ссилку хтось зкине?
    https://myfootball.top/1117216-shahter-dinamo-kiev-pryamaya-translyaciya-17
    -aprelya.html
    Ссылка
    VILytvyn
    online
      VILytvyn, 17.04.2021 19:27
    0
    Прохання до президентів обох клубів такі матчі показувати на загально доступних канал, а не Футбол 1 и 2.Завсім ніхто з широкого загалу матчу не побачать. Шкода
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
      Дмитрий Топалов, 17.04.2021 19:24
    0
    Ссилку хтось зкине?
    Ссылка
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