Шахтер Донецк

17 апреля в 19:30 состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
События матча
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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Никогда не задумывался из Киева об этом.
Но случайно на 100 км от Киева отъехалипри всей инфраструктуре кАналов нет.
2+2 был.
-aprelya.html
Никогда не задумывался из Киева об этом.
Но случайно на 100 км от Киева отъехалипри всей инфраструктуре кАналов нет.
2+2 был.
-aprelya.html
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