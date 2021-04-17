Наполи продлит контракт с Мертенсом

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает летом 2022 года. Однако в ближайшее время клуб планирует продлить соглашение с 33-летним бельгийцем еще на год – до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Мертенса 9 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Форвард выступает за свой нынешний клуб с лета 2013 года.

Завтра, 18 апреля «Наполи» в 31-м туре Серии А примет «Интер». В этом матче «Наполи» сыграет в новом комплекте формы.