Наполи продлит контракт с Мертенсом

Бельгийский форвард останется в Неаполе до 2023 года

  • 17.04.2021 19:07
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Наполи продлит контракт с Мертенсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истекает летом 2022 года. Однако в ближайшее время клуб планирует продлить соглашение с 33-летним бельгийцем еще на год – до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Мертенса 9 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Форвард выступает за свой нынешний клуб с лета 2013 года.

Завтра, 18 апреля «Наполи» в 31-м туре Серии А примет «Интер». В этом матче «Наполи» сыграет в новом комплекте формы.

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Источник — Football-Italia

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