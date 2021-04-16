ФОТО. Наполи представил новую форму с эксклюзивным дизайном

В ней команда выйдет на поле в матче с «Интером»

  • 16.04.2021 20:20
  • 1063 просмотра
  • 0 комментариев
ФОТО. Наполи представил новую форму с эксклюзивным дизайном
© ФК Наполи

Сегодня «Наполи» представил новый комплект формы. Это совместная работа технического спонсора клуба «Kappa» и известного бренда «Marcelo Burlon»:

Футболки украшены принтами крыльев, которые являются фирменным знаком «Marcelo Burlon». В новой форме «Наполи» сыграет уж в ближайшее воскресенье в 31-м туре Серии А против «Интера».

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо покинет команду в конце сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Наполи

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности