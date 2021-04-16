ФОТО. Наполи представил новую форму с эксклюзивным дизайном

Сегодня «Наполи» представил новый комплект формы. Это совместная работа технического спонсора клуба «Kappa» и известного бренда «Marcelo Burlon»:

Футболки украшены принтами крыльев, которые являются фирменным знаком «Marcelo Burlon». В новой форме «Наполи» сыграет уж в ближайшее воскресенье в 31-м туре Серии А против «Интера».

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо покинет команду в конце сезона.