Гаттузо покинет Наполи в конце сезона. Фонсека – среди кандидатов на замену

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо покинет клуб в конце сезона. Его контракт истекает и, скорее всего, не будет продлен – особого интереса к этому не проявляет ни одна из сторон.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже начал поиски нового главного тренера для команды. В шорт-листе босса клуба - пять человек.

Это наставники «Специи» и «Вероны» Винченцо Итальяно и Иван Юрич соответственно, экс-тренер «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти, наставник «Лилля» Кристоф Гальтье и Паулу Фонсека, который в конце сезона покинет «Рому».

Что касается самого Гаттузо, то интерес к нему проявляет «Фиорентина». Ранее также сообщалось, что он может возглавить «Вулверхэмптон».