Гаттузо покинет Наполи в конце сезона. Фонсека – среди кандидатов на замену

«Наполи» уже ищет нового главного тренера

  • 15.04.2021 15:07
  • 375 просмотров
  • 0 комментариев
Гаттузо покинет Наполи в конце сезона. Фонсека – среди кандидатов на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо покинет клуб в конце сезона. Его контракт истекает и, скорее всего, не будет продлен – особого интереса к этому не проявляет ни одна из сторон.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже начал поиски нового главного тренера для команды. В шорт-листе босса клуба - пять человек.

Это наставники «Специи» и «Вероны» Винченцо Итальяно и Иван Юрич соответственно, экс-тренер «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти, наставник «Лилля» Кристоф Гальтье и Паулу Фонсека, который в конце сезона покинет «Рому».

Что касается самого Гаттузо, то интерес к нему проявляет «Фиорентина». Ранее также сообщалось, что он может возглавить «Вулверхэмптон».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности