Тренер Наполи может возглавить Вулверхэмптон

Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Англии

  • 24.03.2021 19:57
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Тренер Наполи может возглавить Вулверхэмптон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. У него напряженные отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

В случае ухода Гаттузо, скорее всего, недолго просидит без работы. 53-летний специалист уже получил предложение от английского «Вулверхэмптона».

Не исключено, что у Гаттузо возникнет вариант продолжения карьеры и в Италии. Он может заменить Симоне Идзаги в «Лацио», если тот решит покинуть римский клуб.

Сейчас «Наполи» идет пятым в турнирной таблице Серии А с 55 очками после 28 туров.

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Источник — La Repubblica

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