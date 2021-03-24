Тренер Наполи может возглавить Вулверхэмптон

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. У него напряженные отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

В случае ухода Гаттузо, скорее всего, недолго просидит без работы. 53-летний специалист уже получил предложение от английского «Вулверхэмптона».

Не исключено, что у Гаттузо возникнет вариант продолжения карьеры и в Италии. Он может заменить Симоне Идзаги в «Лацио», если тот решит покинуть римский клуб.

Сейчас «Наполи» идет пятым в турнирной таблице Серии А с 55 очками после 28 туров.