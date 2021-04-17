В воскресенье, 18 апреля, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет с львовским «Рухом».
Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 14:00.
«Ингулец» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Рух».
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Источник — Sport.ua
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