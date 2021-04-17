В воскресенье, 18 апреля, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет с львовским «Рухом».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 14:00.

«Ингулец» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Рух».