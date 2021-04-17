Луиш КАШТРУ: «Переход в Шахтер был правильным выбором»

Накануне ключевого матча с «Динамо» в 22-м туре УПЛ главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, почему летом 2019 года принял решение возглавить донецкий клуб:

«После успешного сезона с «Виторией» Гимараэш появилось несколько предложений по работе. Из Азии, Африки и Европы. Мы с тренерским штабом остановили свой выбор на «Шахтере». Клубе, который становится все более популярным на европейской арене. К счастью, сегодня я могу сказать, что мы сделали правильный выбор.

Я нашел в «Шахтере» очень интересный проект. В состав команды входят молодые таланты и опытные игроки. Он почти полностью состоит из бразильцев и украинцев. У нас есть грузин и израильтянин. Язык футбола универсален. Кто играет, прекрасно понимает. Нет культурных или коммуникативных барьеров. Игроки понимают друг друга без малейших проблем.

В течение многих лет «Шахтер» набирал фантастических игроков в Бразилии. И он выгодно их потом продавал, помимо того, что они приносили пользу на поле. Это правильная формула, которая всегда дает положительный результат. Президент клуба и его администрация руководят проектом. Идея, по сути, состоит в том, чтобы выявить молодые таланты в Бразилии и академии «Шахтера» и дать им время адаптироваться вместе с другими игроками в команде, которые прошли тот же путь. Проект уже зарекомендовал себя успешным во всех отношениях.

Конфликт на Востоке Украины ударил по клубу, которому пришлось переехать в Киев. Футболисты стали жить и тренироваться в столице страны. Однако сначала матчи в основном проходили во Львове. Потом в Харькове. И совсем недавно клуб начал играть в Киеве. В прошлом году мы, наверное, совершили около 90 поездок. Это оставляет след в команде. Несмотря на это, клуб привык к такой напряженной рутине.

Прошлый сезон был для нас очень полезным, несмотря на боль поражения в полуфинале Лиги Европы. Мы чувствовали, что могли пройти дальше. Как бы то ни было, это был замечательный год. Не только из-за того, чего мы достигли, но и из-за того, как мы это сделали».