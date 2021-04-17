Рустам ХУДЖАМОВ: «Луческу найдет очередную отмазку в случае поражения»

Экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Рустам Худжамов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча двух команд в рамках 22-го тура УПЛ:

– Не думаю, что будет какой-то яркий футбол. Все же «Динамо» себя лучше ощущает в контратакующем футболе. Если «Шахтер» пойдет вперед, то может напороться на этот конек теперешнего «Динамо».

А киевлянам можно сыграть прагматично, особо ничего не выдумывая. Не нужно никому ничего доказывать. Самым лучшим доказательством будет чемпионство.

- «Динамо» будет играть на ничью?

– Не знаю, как они будут играть. Если посмотреть логически до начала матча, «Шахтеру» больше нужно, а «Динамо» играет в контратакующий футбол. Какая тактика будет избрана на матч, знают только тренеры. Как ее реализуют футболисты.

- В случае победы «Шахтера», появится ли интрига в чемпионате?

– Возможно. Знаете, как бывает, возможно дополнительная нервозность появится у «Динамо», которая не позволит им в следующих матчах себя чувствовать комфортно и уверенно. А их оппоненты в свою очередь полезут вперед.

Опять же, Луческу – опытный тренер, который знаком с реалиями современного украинского футбола. Думаю, что он сможет все эти вопросы нивелировать, помочь команде, и все будет окей.

- «Динамо» рискует ни разу не победить «Шахтер» в чемпионате. Могут ли возникнуть разговоры, что чемпион не настоящий?

– Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что слова, сказанные 5 лет назад, могут аукнуться сейчас. Луческу сам запустил эти разговоры о ненастоящем чемпионе.

Но опять же, чемпионство не пахнет. Можно рассказывать все что угодно – честно оно добыто, нечестно, настоящий ли чемпион – это все фигня для комментариев в фейсбуке. Есть факт – один из клубов – чемпион.

Зная Луческу, человек найдет очередную отмазку, чтобы оправдать себя и в этом случае.