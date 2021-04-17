Рустам ХУДЖАМОВ: «Луческу найдет очередную отмазку в случае поражения»

Экс-вратарь – о предстоящем матче «Шахтер» - «Динамо»

  • 17.04.2021 15:49
  • 2037 просмотров
  • 19 комментариев
Рустам ХУДЖАМОВ: «Луческу найдет очередную отмазку в случае поражения»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Рустам Худжамов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча двух команд в рамках 22-го тура УПЛ:

– Не думаю, что будет какой-то яркий футбол. Все же «Динамо» себя лучше ощущает в контратакующем футболе. Если «Шахтер» пойдет вперед, то может напороться на этот конек теперешнего «Динамо».

А киевлянам можно сыграть прагматично, особо ничего не выдумывая. Не нужно никому ничего доказывать. Самым лучшим доказательством будет чемпионство.

-  «Динамо» будет играть на ничью?
– Не знаю, как они будут играть. Если посмотреть логически до начала матча, «Шахтеру» больше нужно, а «Динамо» играет в контратакующий футбол. Какая тактика будет избрана на матч, знают только тренеры. Как ее реализуют футболисты.

- В случае победы «Шахтера», появится ли интрига в чемпионате?
– Возможно. Знаете, как бывает, возможно дополнительная нервозность появится у «Динамо», которая не позволит им в следующих матчах себя чувствовать комфортно и уверенно. А их оппоненты в свою очередь полезут вперед.

Опять же, Луческу – опытный тренер, который знаком с реалиями современного украинского футбола. Думаю, что он сможет все эти вопросы нивелировать, помочь команде, и все будет окей.

- «Динамо» рискует ни разу не победить «Шахтер» в чемпионате. Могут ли возникнуть разговоры, что чемпион не настоящий?
– Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что слова, сказанные 5 лет назад, могут аукнуться сейчас. Луческу сам запустил эти разговоры о ненастоящем чемпионе.

Но опять же, чемпионство не пахнет. Можно рассказывать все что угодно – честно оно добыто, нечестно, настоящий ли чемпион – это все фигня для комментариев в фейсбуке. Есть факт – один из клубов – чемпион.

Зная Луческу, человек найдет очередную отмазку, чтобы оправдать себя и в этом случае.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 17:19
    0
    funnycat, 17.04.2021 17:13
    так я и смеюсь , уже лет 7 они других эмоций у меня не вызывают
    Ждем в сл году новые отмазки по поводу чемпа
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 17:13
    0
    Alex86 1, 17.04.2021 16:58
    Не смешно даже, ибо так оно и есть, причем всегда
    так я и смеюсь , уже лет 7 они других эмоций у меня не вызывают
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 16:58
    0
    funnycat, 17.04.2021 16:38
    У немытых, кубок мики мауса - любой трофей с которого выбрасывают штольню
    Не смешно даже, ибо так оно и есть, причем всегда
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 16:38
    0
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:31
    ахахах))) Вынес в кубке Микки-мауса))) Отбиваясь весь матч как тупой колхоз.
    0-3 в Киеве. Сиди обтекай, и готовься обтекать сегодня
    У немытых, кубок мики мауса - любой трофей с которого выбрасывают штольню
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 16:34
    +1
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:31
    ахахах))) Вынес в кубке Микки-мауса))) Отбиваясь весь матч как тупой колхоз.
    0-3 в Киеве. Сиди обтекай, и готовься обтекать сегодня
    Зачем в кубке М-М ставить железную основу у шахты было в столь малозначащем матче, вы хотели потерять кого-то из обоймы перед чемпом и еврокубками?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.04.2021 16:31
    -5
    APL, 17.04.2021 16:29
    А в серпні циган виніс кастрата і здобув кубок, а що здобув кастрат перемогою над циганом?
    ахахах))) Вынес в кубке Микки-мауса))) Отбиваясь весь матч как тупой колхоз.
    0-3 в Киеве. Сиди обтекай, и готовься обтекать сегодня
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 16:29
    +2
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:11
    Философ Каштру вынес цыгана вонючего 0-3 в ноябре. 0-3) Как тупой колхоз
    А в серпні циган виніс кастрата і здобув кубок, а що здобув кастрат перемогою над циганом?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 17.04.2021 16:20
    +5
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:11
    Философ Каштру вынес цыгана вонючего 0-3 в ноябре. 0-3) Как тупой колхоз
    Философ б срался жидко на всех фронтах, где вы выступали заодно.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 17.04.2021 16:19
    +2
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:12
    Донецкие чемпионы сколько там уже раз подряд?))) Рвань может раз в 5 лет и получит косточку. А потом опять будет ждать 4-5 лет
    Вы то тут при чем? ДК просто берет очки, которые теряло при физруках и ожидаемо станет чемпионом в очередной раз. В следующий год отмазки заготовил?
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 17.04.2021 16:17
    +3
    Надо за ДК выставить людей, имеющих ограниченную практику и дублёров. Пусть основа отдохнёт, подготовится к важным матчам и кубком тоже. Потоптать, накостылять шахтё перед концом чемпионата очень даже желательно. За подлянку с изменением регламента перед концом чемпионата это будет как раз то, что надо. Нечего с ними играть в шахматы, когда жулики играют в чапаева.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 17.04.2021 16:12
    -4
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:11
    Философ Каштру вынес цыгана вонючего 0-3 в ноябре. 0-3) Как тупой колхоз
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.04.2021 16:12
    -6
    J0e777, 17.04.2021 16:02
    Донецкие такие смешные. Они наивно думают, что сегодня чемпионство разыгрывается.
    Донецкие чемпионы сколько там уже раз подряд?))) Рвань может раз в 5 лет и получит косточку. А потом опять будет ждать 4-5 лет
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.04.2021 16:11
    -5
    zzg77, 17.04.2021 16:05
    А что скажет великий философ Каштру в случае поражения или ничьей??? Наверное: мы имели огромное преимущество и нам просто невероятно не везло!!
    Философ Каштру вынес цыгана вонючего 0-3 в ноябре. 0-3) Как тупой колхоз
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 17.04.2021 16:10
    +2
    То вы ему памятник сделали и спрятали... То вы его говном поливание...
    Что вам тот Луческу жить мешает? Даже если он и проиграет Шахтёру - никакой трагедии не будет, поскольку Шахтёр все равно второй...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.04.2021 16:05
    +4
    А что скажет великий философ Каштру в случае поражения или ничьей??? Наверное: мы имели огромное преимущество и нам просто невероятно не везло!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.04.2021 16:02
    +2
    Донецкие такие смешные. Они наивно думают, что сегодня чемпионство разыгрывается.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.04.2021 16:01
    +4
    Я бы не рвал жилы на месте Динамо, лучше чтобы игроки не нахватали карточек, а то некому играть будет в следующих турах, вот это будет катастрофа.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 17.04.2021 15:58
    -8
    Румыну не привыкать.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 17.04.2021 15:56
    +1
    Это в каком же матче Динамо играло в контратакующий футбол, продавай свои перчатки умник
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 17.04.2021 16:20
    +5
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:11
    Философ Каштру вынес цыгана вонючего 0-3 в ноябре. 0-3) Как тупой колхоз
    Философ б срался жидко на всех фронтах, где вы выступали заодно.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.04.2021 16:05
    +4
    А что скажет великий философ Каштру в случае поражения или ничьей??? Наверное: мы имели огромное преимущество и нам просто невероятно не везло!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.04.2021 16:01
    +4
    Я бы не рвал жилы на месте Динамо, лучше чтобы игроки не нахватали карточек, а то некому играть будет в следующих турах, вот это будет катастрофа.
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 17.04.2021 16:17
    +3
    Надо за ДК выставить людей, имеющих ограниченную практику и дублёров. Пусть основа отдохнёт, подготовится к важным матчам и кубком тоже. Потоптать, накостылять шахтё перед концом чемпионата очень даже желательно. За подлянку с изменением регламента перед концом чемпионата это будет как раз то, что надо. Нечего с ними играть в шахматы, когда жулики играют в чапаева.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 16:29
    +2
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:11
    Философ Каштру вынес цыгана вонючего 0-3 в ноябре. 0-3) Как тупой колхоз
    А в серпні циган виніс кастрата і здобув кубок, а що здобув кастрат перемогою над циганом?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 17.04.2021 16:19
    +2
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:12
    Донецкие чемпионы сколько там уже раз подряд?))) Рвань может раз в 5 лет и получит косточку. А потом опять будет ждать 4-5 лет
    Вы то тут при чем? ДК просто берет очки, которые теряло при физруках и ожидаемо станет чемпионом в очередной раз. В следующий год отмазки заготовил?
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 17.04.2021 16:10
    +2
    То вы ему памятник сделали и спрятали... То вы его говном поливание...
    Что вам тот Луческу жить мешает? Даже если он и проиграет Шахтёру - никакой трагедии не будет, поскольку Шахтёр все равно второй...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.04.2021 16:02
    +2
    Донецкие такие смешные. Они наивно думают, что сегодня чемпионство разыгрывается.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 16:34
    +1
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:31
    ахахах))) Вынес в кубке Микки-мауса))) Отбиваясь весь матч как тупой колхоз.
    0-3 в Киеве. Сиди обтекай, и готовься обтекать сегодня
    Зачем в кубке М-М ставить железную основу у шахты было в столь малозначащем матче, вы хотели потерять кого-то из обоймы перед чемпом и еврокубками?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 17.04.2021 15:56
    +1
    Это в каком же матче Динамо играло в контратакующий футбол, продавай свои перчатки умник
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 17:19
    0
    funnycat, 17.04.2021 17:13
    так я и смеюсь , уже лет 7 они других эмоций у меня не вызывают
    Ждем в сл году новые отмазки по поводу чемпа
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 17:13
    0
    Alex86 1, 17.04.2021 16:58
    Не смешно даже, ибо так оно и есть, причем всегда
    так я и смеюсь , уже лет 7 они других эмоций у меня не вызывают
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 16:58
    0
    funnycat, 17.04.2021 16:38
    У немытых, кубок мики мауса - любой трофей с которого выбрасывают штольню
    Не смешно даже, ибо так оно и есть, причем всегда
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 16:38
    0
    mayakovskiy1, 17.04.2021 16:31
    ахахах))) Вынес в кубке Микки-мауса))) Отбиваясь весь матч как тупой колхоз.
    0-3 в Киеве. Сиди обтекай, и готовься обтекать сегодня
    У немытых, кубок мики мауса - любой трофей с которого выбрасывают штольню
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности