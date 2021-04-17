Николаев – Оболонь – 5:3. Видео голов и обзор матча

16 апреля прошел поединок 22-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Николаев» – «Оболонь» – 5:3.
Пресс-конференция.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Николаев).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Савченко (Оболонь).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кравченко (Николаев).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Щебетун (Оболонь).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Оболонь).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Николаев).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кравченко (Николаев).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Николаев).
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Источник — Sport.ua
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