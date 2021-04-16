Первая лига. Победа Вереса, ничья Черноморца, 8 голов Николаева и Оболони

Сегодня в одно время состоялись сразу шесть матчей Первой лиги, в том числе с участием претендентов на выход в УПЛ.

Лидерство в таблице сохраняет «Верес», который добыл победу, набрал 48 очков и на 3 пункта опережает «Черноморец», имея две встречи в запасе.

Сами одесситы потеряли очки в поединке с Кремнем.

Отметим перестрелку «Николаева» и «Оболони», которые забили 8 голов. «Николаев» выиграл и продолжает неожиданно приближаться к топ-3.

Первая лига. 22-й тур

Нива - Верес 0:1

Гол: Панасенко, 20

Кремень - Черноморец 1:1

Голы: Галата, 15 - Кравченко, 21

Агробизнес - Горняк-Спорт 1:1

Голы: Черненко, 22 - Романов, 32

Николаев - Оболонь 5:3

Голы: Паламар, 9, 53, Кравченко, 16, 40, Одарюк, 18 - Мурза, 20, Щебетун, 28, Савченко, 45

ВПК-Агро - Прикарпатье 1:1

Голы: Беляев, 39 - Барчук, 6

Полесье - Альянс 1:2

Голы: Ковалев, 14 - Пиднебенной, 28, Шарай, 32

Турнирная таблица