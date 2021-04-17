Полесье – Альянс – 1:2. Видео голов и обзор матча

16 апреля прошел поединок 22-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Полесье» – «Альянс» – 1:2.
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Альянс).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Пиднебенной (Альянс).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ковалев (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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